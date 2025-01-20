Криптовалюта Трампа "обвалилась" после запуска криптовалюты его жены

Мелания Трамп, жена Дональда Трампа, который уже сегодня вступит в должность президента США, объявила в соцсети Х о запуске своей криптовалюты, передает NUR.KZ.

"Официальный мемкоин Меланьи уже в продаже. Вы можете купить $MELANIA уже сейчас", - написала супруга избранного президента.

Ранее Трамп сообщил о запуске собственной криптовалюты - "мемкоина" OFFICIAL TRUMP.

По данным криптобирж, которые приводит РИА Новости, менее чем за сутки после запуска криптовалюта Трампа выросла в цене в четыре раза, а общий объем торгов превысил 10 миллиардов долларов.

При этом Трамп представил эту новую цифровую валюту как "мем-монету". Последняя представляет собой криптовалюту, предназначенную для извлечения выгоды из общественного энтузиазма вокруг личности, движения или вирусного явления в Интернете.

"Мем-монета" не имеет никакой экономической или транзакционной полезности и часто считается чисто спекулятивным активом, писали СМИ.

Как пишет РБК, в первый час после начала продаж валюта Мелании торговалась на уровне 6,3 доллара за единицу (3346 тенге).

При этом запущенный Трампом мемкоин, по данным издания, потерял в цене почти 50% после публикации новости о криптовалюте его супруги.

Отметим, ранее Эрик Трамп, сын избранного президента США Дональда Трампа, анонсировал, что его отец намерен превратить Соединенные Штаты в мирового лидера в области криптовалют.

Мы также писали, что победа Дональда Трампа на выборах в США вызвала значительный рост курса биткоина, который достиг на тот момент рекордного показателя в 81 тысячу долларов.

В ходе предвыборной кампании ранее Дональд Трамп также рассказал, как поступит с правительственными биткоинами в случае переизбрания.