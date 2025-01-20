Курсы криптовалют к доллару на 20 января 2025 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 20 января 2025 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $2,771.85. Сегодня актив торгуется на уровне $103,076.25412405*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.0119 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 20 января 2025 года составляет $0.23377668*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $13.45. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $3,266.528394*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0502. На данный момент актив торгуется на уровне $0.48138146*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0006. Курс TUSD 20 января 2025 года составляет $0.9994735*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $4.33. Актив торгуется на уровне $118.17248281*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.51. Актуальная стоимость криптовалюты – $26.23956054*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0812. Криптовалюта сегодня стоит $3.0724313*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.02909. На данный момент актив торгуется на уровне $0.37228724*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.