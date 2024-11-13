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Доллар в Казахстане вырос почти до 500 тенге: что будет дальше

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Доллары в руках
Доллары. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Доллар стремительно дорожает в казахстанских обменниках. Вчера американская валюта вплотную приблизилась к отметке в 500 тенге, передает сайт телеканала КТК.

Накануне стоимость доллара в казахстанских обменниках достигла 498 тенге. Экономисты связывают подорожание с внешним долгом Казахстана, увеличением у нас импортной продукции и базовой ставкой.

Но главный фактор, по мнению экспертов, удешевление нефти. "Черное золото" по-прежнему является основным экспортным товаром, за который наша страна получает долларовую прибыль. А за неделю цена барреля просела сразу на 4,5%.

В Ассоциации финансистов предрекают укрепление нацвалюты в течение месяца: называют цифру в 487 тенге за доллар. А вот в 2025-м "зеленый" может перейти за отметку в 500.

Ожидается возможный рост доллара до 507 тенге за доллар. Так как ожидаются снижение цен на нефть, базовой ставки с 14,25 до 13%, рост импорта в связи с реализацией инфраструктурных проектов, а также выплаты по еврооблигациям Минфина в 25-м году на 2,5 миллиарда долларов", - поделилась своим мнением директор по защите прав потребителей Ассоциации финансистов Казахстана Ляззат Усенбекова.

Источник: КТК

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2186529-dollar-v-kazahstane-vyros-pochti-do-500-tenge-chto-budet-dalshe/

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