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Стоимость золота резко упала в Казахстане

Опубликовано:

Қазақ тілінде оқу
Золотой слиток.
Золото. Иллюстративное фото: pixabay.com

Рекордный рост цен на золото прекратился – всего за день официальная стоимость одного грамма драгоценного металла в Казахстане упала на 1 000 тенге. Почему он дешевеет, читайте в материале NUR.KZ.

В 2024 году золото неоднократно обновляло свои рекорды. Максимальная за все время цена, согласно данным Национального банка РК, была достигнута 31 октября – 43 719,24 тенге за 1 грамм.

Однако вслед за стремительным ростом случилось столь же резкое падение. По состоянию на 13 ноября грамм золота стоит уже 41 226,64 тенге – всего за день цена на драгоценный металл упала на 1 072,38 тенге.

Цены на золото в Казахстане
Цены на золото в Казахстане. Источник: Национальный банк РК

Падение цен началось после победы Дональда Трампа на выборах президента США. Как отмечает Investopedia, это событие привело к росту доходности облигаций и курса доллара. На этом фоне золото начало терять свою привлекательность у инвесторов.

К слову, победа Трампа также привела к резкому подорожанию биткоина и акций некоторых компаний. Напомним, самые богатые люди в мире, такие как владелец компании Tesla Илон Маск и основатель Amazon Джефф Безос, на следующий день после выборов стали богаче на миллиарды долларов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2186888-stoimost-zolota-rezko-upala-v-kazahstane/

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