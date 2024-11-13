Стоимость биткоина превысила 90 тысяч долларов

Стоимость биткоина обновила исторический максимум, превысив 90 тыс. долларов, передает NUR.KZ со ссылкой на данные блокчейн-экосистемы Binance.

Сегодня, 13 ноября, курс биткоина превысил 90 000 долларов (свыше 40 млн тенге), что является новым рекордом за всю историю торгов криптовалютой.

Сегодня также сообщалось, что биткоин обогнал по капитализации серебро после победы Трампа на выборах. 12 ноября стоимость биткоина составила 86 900 долларов, а его рыночная капитализация достигла 1,72 трлн долларов, что делает его более ценным, чем серебро с капитализацией в 1,71 трлн долларов, хотя первая криптовалюта еще значительно уступает золоту, оцениваемому в 17,52 трлн долларов.

Недавно за сутки цифровая валюта подорожала на несколько тысяч долларов. Если минимальная цена составляла 67 тыс. долларов, а уже 6 ноября в моменте достигала 76 тыс. долларов.

Ранее также сообщалось, что биткоин бьет рекорд стоимости на фоне выборов президента США. Дело в том, что Дональд Трамп лояльно относится к криптовалюте и ранее уже заявлял, что в случае победы его команда сохранит текущий запас биткоинов, который в настоящее время имеется у правительства США, а не будет его конвертировать в привычную валюту.