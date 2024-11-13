2 трлн тенге планируется дополнительно привлечь из Нацфонда в Казахстане

Депутаты мажилиса приняли в работу поправки в республиканский бюджет на 2024-2026 годы, в том числе норму по привлечению 2 трлн тенге из Нацфонда, передает корреспондент NUR.KZ.

Как отметила депутат Татьяна Савельева, документ разработан в связи с изменением показателей республиканского бюджета по двум основным направлениям.

"Первое. Уточненный прогноз доходов на 2024 определен с уменьшением на 2 трлн тенге против утвержденного плана. При этом 2 трлн тенге планируется дополнительно привлечь из Нацфонда РК в виде целевого трансферта.

Второе. Параметры расходов и дефицита Республиканского бюджета в соответствии со статьями 104 и 111 Бюджетного кодекса изменены с учетом проведенных правительством корректировок бюджета с использованием остатков бюджетных средств за 2023 год в сумме 61,3 млрд тенге", - отметила она.

Таким образом, уточненные расходы бюджета страны прогнозируются с увеличением на 61,3 млрд тенге, относительно утвержденного показателя. Дефицит на текущий год составит 3,6 трлн тенге, также с увеличением на 61,3 млрд тенге.

Напомним, при этом ранее в конце октября депутаты мажилиса приняли закон "О гарантированном трансферте из Нацфонда РК на 2025-2027 годы", который предполагает ежегодное изъятие из Нацфонда 2 трлн тенге.

Тогда же на заседании мажилиса депутат Павел Казанцев заявил, что прогноз по доходам на 2025 год в Казахстане неутешителен, а недополучения в бюджет становятся "хроническими".

А глава Нацбанка Тимур Сулейменов сообщил, что дефициты бюджета в ближайшие годы будут опираться на трансферты из Нацфонда. Он отметил, что баланс поступлений и изъятий средств Национального фонда остается отрицательным - изъятия превышают поступления.

При этом ранее депутат мажилиса Азат Перуашев в ходе обсуждения проекта трехлетнего бюджета призвал ограничить слишком "вольное обращение" со средствами Нацфонда.

Ранее в июле аналитики рассказали, сколько денег вывели из Нацфонда за 10 лет. Отмечалось, что Национальный фонд Казахстана является инструментом обеспечения благосостояния граждан, однако за последнее десятилетие его средства активно изымались на различные цели.

В конце августа мы также писали, что, по мнению аналитиков, бюджетный кризис увеличит изъятия из Нацфонда. Так как налоговые поступления в бюджет страны оказались ниже планируемых, восполнить дефицит бюджета могут за счет Национального фонда.

Отметим, президент Касым-Жомарт Токаев в рамках ежегодного послания народу Казахстана отдельно остановился на роли Национального фонда, добавив, что средства Нацфонда, в первую очередь, должны служить интересам государства и использоваться для достижения стратегических целей, "а не обслуживать зарубежные финансовые институты".