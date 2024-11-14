Сколько денег потребуется для создания майнинговой фермы в Казахстане, рассказал эксперт

Рост биткоина и популярность других криптовалют создают спрос на майнинг. Такие фермы могут обойтись достаточно дорого, но они являются перспективными в Казахстане. Об этом читайте на NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ Майнинговые фермы в Казахстане становятся популярными из-за лояльного законодательства, доступа к возобновляемым источникам энергии и низкой стоимости оборудования, по словам эксперта Мурата Асланова.

Стоимость запуска майнинговой фермы варьируется от 991 070 до 4 955 351 тенге за единицу оборудования, при этом эксперт рекомендует учитывать дополнительные расходы и создавать финансовую подушку безопасности.

По оценкам Мурата Асланова, окупаемость инвестиций в майнинговое оборудование может составить 150-180 дней, однако этот показатель зависит от сложности майнинга и рыночной ситуации.

Майнинговые фермы – это целые предприятия, которые позволяют "добывать" криптовалюты за счет вычислительных процессов. Обычно их популярность растет вместе с ценами на биткоин, который вновь бьет рекорды стоимости.

Как отмечает Мурат Асланов, эксперт в области экономики, цифровых инвестиций и финансовых рынков, майнеры предпочитают открывать новые фермы именно в Казахстане из-за определенных причин.

"На территории нашей страны лояльное налоговое законодательство, широкие возможности для подключения к возобновляемым источникам электроэнергии (ВЭС), отсутствие сложностей с покупкой передового оборудования.

Стоимость техники существенно ниже среднерыночной благодаря большому количеству машин китайского производства, упрощенному таможенному контролю", – сообщает эксперт.

Однако стоимость такого предприятия все равно может оказаться довольно высокой.

Во сколько обойдется запуск майнинговой фермы

Сумма стартовых вложений для майнинговой фермы зависит от типа приобретаемого оборудования.

"Машины ASIC стоят в пределах 10 000 USD (4 955 351 тенге). Аналогичная техника обойдется не более 2 000-4 000 USD (от 991 070 до 1 982 140 тенге), если покупать на вторичном рынке (у бывших владельцев дата-центров из Китая).

Также можно использовать GPU с несколькими связанными видеокартами (средневзвешенная цена равна 2 477 875 тенге). Но более высокая продуктивность предполагает повышение энергозатрат, поэтому первый вариант будет экономичнее", – сообщает Мурат Асланов.

Оборудование для майнинга. Иллюстративное фото: NiseriN/Getty Images

При этом эксперт указывает, что важно учитывать такие факторы, как:

текущие размеры комиссионного вознаграждения для майнеров;

ценовую динамику добываемой криптовалюты (например, BTC или LTC);

тарифы энергетиков;

затраты на регулярное техническое обслуживание всего комплекса;

оплату работы штатных сотрудников и приходящих специалистов.

Также дополнительные расходы потребуются, если решено организовать автономную электростанцию. Количество солнечных панелей, батарей и ВЭС всегда привязано к желаемому показателю мощности.

Поэтому фактический бюджет должен превышать запланированные издержки примерно на 50%. Нужна и резервная ликвидность – это подушка безопасности на периоды падения курсовой стоимости активов и в случае сокращения размеров ожидаемого вознаграждения.

Как быстро могут окупиться вложения

"Изменения в сложности майнинга прямо влияют на показатель средней окупаемости. Допустим, при усложнении добычи биткоина на 10% в сопоставимых цифрах упадет доходность фермы.

Вложения в каждый ASIC за 1 982 140 тенге или GPU вернутся инвестору в течение 150-180 дней.

Второй вариант окажется эффективнее в период высокого рынка, но рентабельность снизится вместе с переходом криптовалюты к состоянию коридора (колебания цен в одном диапазоне – прим. ред.). В данных расчетах не учитываются стоимость аренды помещений, зарплатный фонд и налоги – 1 тенге за киловатт-час", – сообщает эксперт.

Напомним, что ранее Токаев высказался о предпринимателях, занимающихся майнингом, и заявил, что "с ними нужно разбираться".