Курсы криптовалют к доллару на 13 ноября 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 13 ноября 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $1,304.61. Сегодня актив торгуется на уровне $87,642.67493772*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.0102 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 13 ноября 2024 года составляет $0.17677669*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $137.39. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $3,286.00557546*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0252. На данный момент актив торгуется на уровне $0.36534059*.

True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0005. Курс TUSD 13 ноября 2024 года составляет $0.99906323*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $5.42. Актив торгуется на уровне $77.21229097*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $1.64. Актуальная стоимость криптовалюты – $22.85457911*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0547. Криптовалюта сегодня стоит $0.67216054*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.02584. На данный момент актив торгуется на уровне $0.38648367*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.