Виноваты ли майнеры в нехватке электроэнергии в Казахстане, рассказал эксперт

Вопрос строительства атомной электростанции связан с дефицитом энергии. А в Интернете появляются сообщения, что это связано с майнерами. Об их влиянии на экономику страны читайте в материале NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ По словам Даурена Карашева, председателя Казахстанской ассоциации блокчейн технологий и искусственного интеллекта, в Казахстане насчитывается 31 майнер с собственной инфраструктурой и 25 майнеров только с оборудованием.

Эксперт утверждает, что майнинг не приводит к дефициту электроэнергии, так как майнеры потребляют только излишки, покупая их на аукционе, и платят дополнительный налог в размере 2 тенге за 1 кВт.

По мнению Карашева, деятельность майнеров приносит пользу экономике страны, способствуя развитию криптобирж МФЦА и банков, а также обеспечивая оборот "чистых" цифровых активов.

Майнерами обычно называют лиц, которые занимаются добычей криптовалюты (например, биткоина).

А майнинговая ферма — это место, где собрано много компьютеров или специальных устройств (так называемые "асики"), которые одновременно занимаются майнингом. Они могут требовать большого количества электричества.

Из-за этого в Интернете можно встретить высказывания о том, что причиной нехватки электроэнергии и связанного с этим строительства атомной электростанции стали именно фермы по добыче криптовалюты.

О деятельности майнеров и их роли в экономике Казахстана редакции NUR.KZ рассказал Даурен Карашев, председатель Казахстанской ассоциации блокчейн технологий и искусственного интеллекта.

Сколько майнеров в Казахстане

Как отмечает эксперт, на сегодняшний день закон "О цифровых активах в РК" разделяет майнеров на два подвида:

первый – те, у которых есть собственная инфраструктура (центр обработки данных для цифрового майнинга и соответствующее оборудование);

второй – майнеры, у которых нет собственной инфраструктуры, но у них есть асики для добычи криптовалюты.

Оборудование для майнинга. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"Если говорить о количественных данных, то лиц, у которых есть инфраструктура для майнинга (первый подвид), на сегодняшний день насчитывается 31 единица. Цифровых майнеров второго подвида, у которых только майнинговое оборудование, их всего лишь 25 единиц, согласно данным на 11 июля 2024 года", – сообщает Даурен Карашев.

При этом он отмечает, что так называемых "серых майнеров", ведущих деятельность незаконно, выявляют и сразу же закрывают. Это стало возможно благодаря разработке четких механизмов выявления и пресечения незаконной деятельности.

Ранее таких правовых механизмов не было, поэтому доля серого майнинга была большой, и они не сталкивались с какими-либо серьезными рисками. То есть почти ничего не препятствовало их свободной незаконной деятельности. Однако сейчас проводится строгий контроль.

Приводит ли майнинг к дефициту электричества

Казахстан когда-то занимал передовые позиции в сфере цифрового майнинга, уступая первенство только США. При этом, как отмечает эксперт, в штатах предпринимателей мотивируют работать в сфере цифрового майнинга и не препятствуют их деятельности, что указывает на их важную роль.

"Мы тоже это прекрасно понимаем: если правильно урегулировать майнинг, то он больше не несет никакой угрозы даже для энергобезопасности страны. И нам успешно удалось этого добиться.

Во-первых, сейчас майнеры потребляют только излишки электроэнергии, которые могут вызвать перенапряжение в сети и их нужно куда-то перенаправлять. В нашем случае они продаются цифровым майнерам на аукционе с повышением цены.

Счетчик электроэнергии. Иллюстративное фото: vchal/Getty Images

То есть майнеры покупают эти излишки, а оттуда они платят всякие комиссии за транспортировку электроэнергии энергопередающей организации. В целом энергосистема получает от этого пользу.

Во-вторых, помимо традиционного корпоративного налога и НДС, они платят отдельный налог в размере 2 тенге с 1 кВт электрэнергии.

В-третьих, майнеры продают добытую за счет казахстанской электроэнергии криптовалюту на криптобиржах, которые лицензированы на территории МФЦА. То есть оттуда также удерживаются определенные комиссии, например, банками второго уровня", – отмечает Даурен Карашев, председатель Казахстанской ассоциации блокчейн-технологий и искусственного интеллекта.

То есть, согласно сообщению эксперта, деятельность майнеров не приводит к дефициту электроэнергии. При этом за счет них преуспевают казахстанские криптобиржи и банки.

Также в целом добытые криптовалюты являются "чистыми" – то есть они не замешаны в каких-либо преступных транзакциях, финансовых преступлениях. Поэтому спрос на такую криптовалюту будет только расти.

И тот фактор, что майнеры продают эту криптовалюту на биржах МФЦА, может иметь благоприятный эффект – отечественные биржи будут иметь высокий спрос в мире, так как на них происходит оборот "чистых" цифровых активов.

Другими словами, вклад майнеров в экономику Казахстана, согласно сообщению эксперта, оказался мультипликативным и благоприятным. В то же время эта сфера хорошо контролируется и не несет рисков для энергоотрасли страны.

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