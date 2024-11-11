Биткоин продемонстрировал рекордный рост после победы Трампа на выборах в США

Победа Дональда Трампа на выборах в США вызвала значительный рост курса биткоина, который достиг рекордного показателя в 81 тысячу долларов, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

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Поддержка криптовалютного рынка избранным президентом США Дональдом Трампом обрадовала инвесторов, которые ожидают, что Конгресс примет благоприятное для криптовалют законодательство.

Объявление Трампа победителем выборов в Аризоне продемонстрировало популярность избранного президента в семи ключевых колеблющихся штатах, что стало радостной новостью для индустрии цифровых активов, вложившей свыше 100 млн долларов в поддержку сторонников криптовалюты.

Биткоин вырос на 6,1%, достигнув нового рекорда в 81 891 доллар. Ле Ши, управляющий директор гонконгской компании Auros, отметил, что инвесторы были вдохновлены победой Трампа, поскольку многие видят в нем сторонника криптовалют.