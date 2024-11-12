Курсы криптовалют к доллару на 12 ноября 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 12 ноября 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $6,981.10. Сегодня актив торгуется на уровне $85,556.1725065*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.0024 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 12 ноября 2024 года составляет $0.16613522*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $147.07. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $3,267.48037479*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0081. На данный момент актив торгуется на уровне $0.35495082*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0008. Курс TUSD 12 ноября 2024 года составляет $0.99896849*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $1.64. Актив торгуется на уровне $77.84002244*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.10. Актуальная стоимость криптовалюты – $23.25880054*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0142. Криптовалюта сегодня стоит $0.60070707*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.0965. На данный момент актив торгуется на уровне $0.32218366*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.