"С ними нужно разбираться": Токаев высказался о предпринимателях, занимающихся майнингом

Президент Касым-Жомарт Токаев поручил сегодня продолжить работу по улучшению нормативного регулирования цифровых активов и майнинга, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Отрывок его речи опубликован в Telegram-канале Акорды.

"Необходимо продолжить работу по улучшению нормативного регулирования цифровых активов и майнинга, дальнейшему развитию криптобирж. У нас имеются предприниматели, которые потребляют большое количество электроэнергии в ущерб экономике, но налоги в должном объеме не платят. Вот с ними нужно разбираться", - сказал президент.

Также в своем обращении сегодня Касым-Жомарт Токаев, в том числе, поручил обеспечить железную дисциплину в казахстанской армии и призвал граждан вносить вклад в развитие республики.

А еще президент Казахстана заявил о том, что следует кардинально повысить эффективность государственного управления.