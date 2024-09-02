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"С ними нужно разбираться": Токаев высказался о предпринимателях, занимающихся майнингом

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Оборудование для майнинга
Оборудование для майнинга. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Президент Касым-Жомарт Токаев поручил сегодня продолжить работу по улучшению нормативного регулирования цифровых активов и майнинга, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Отрывок его речи опубликован в Telegram-канале Акорды.

"Необходимо продолжить работу по улучшению нормативного регулирования цифровых активов и майнинга, дальнейшему развитию криптобирж. У нас имеются предприниматели, которые потребляют большое количество электроэнергии в ущерб экономике, но налоги в должном объеме не платят. Вот с ними нужно разбираться", - сказал президент.

Также в своем обращении сегодня Касым-Жомарт Токаев, в том числе, поручил обеспечить железную дисциплину в казахстанской армии и призвал граждан вносить вклад в развитие республики.

А еще президент Казахстана заявил о том, что следует кардинально повысить эффективность государственного управления.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2156007-s-nimi-nuzhno-razbiratsya-tokaev-vyskazalsya-o-predprinimatelyah-zanimayushchihsya-mayningom/

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