Лопнул ли "пузырь": почему популярные криптовалюты обесцениваются

Всего за неделю капитализация криптовалютного рынка упала сразу на 28%, до 1,76 трлн долларов. Экономическая и политическая нестабильность – главные причины падения. Подробности читайте на NUR.KZ.

За последние сутки курс многих популярных криптовалют вырос. Однако в действительности криптобиржа испытывает серьезное падение – за последнюю неделю капитализация рынка цифровых валют резко снизилась.

По данным экспертов Binance Research, это падение началось еще в прошлый понедельник – 29 июля. В ночь на 5 августа снижение оказалось самым серьезным – сразу на 20%. Всего же за неделю капитализация криптовалютного рынка снизилась на 28% – до 1,76 трлн долларов.

Общая капитализация криптовалютного рынка. Инфографика: Binance Research

По итогу почти все популярные токены просели в цене. Например, Bitcoin всего за сутки (с 4 по 5 августа) подешевел на 15,4%, а Ethereum – сразу на 22,1%. Сильнее всего обесценился Dogecoin – минус 22,7% за 24 часа.

Падение криптовалютных активов. Инфографика: Binance Research

Однако это не значит, что криптобиржи являются "пузырем" и им приходит конец. Снижение стоимости криптовалют и резкое падение капитализации рынка имеют вполне себе рыночные причины.

Как считают эксперты, среди них можно отметить негативные тенденции на фондовом рынке. Дело в том, что настороженные настроения инвесторов на фондовых рынках и опасение по поводу рецессии в США привели к распродаже американских акций.

Например, биржа NASDAQ просела сразу на 10%. Похожая картина наблюдается и на Токийской бирже. В итоге негативные настроения перекинулись и на криптовалютный рынок.

Стоит отметить, что есть также и политические причины. Например, Дональд Трамп ранее открыто поддержал развитие криптовалютного рынка, однако сейчас его оппонент Камала Харрис начинает набирать популярность, и это может вызвать опасения у криптоинвесторов.

Влияет на рынок и конфликт на Ближнем Востоке. Криптоинвесторы обеспокоены потенциальными макроэкономическими и геополитическими последствиями противостояния Израиля и Ирана. Это заставляет их осторожно инвестировать в рисковые активы.

Помимо этого, как отмечают эксперты, на рынке наблюдалось напряжение, связанное с криптовалютами: слухи о ликвидации подразделений некоторых финансовых учреждений и слабые результаты недавно запущенных проектов.

Впрочем, случится ли снова такое резкое падение или текущий рост курсов криптовалют окажется стабильным, пока неизвестно. Как считают эксперты, все будет зависеть от политики центральных банков, в том числе Федеральной резервной системы США, а также действий крупных игроков криптобирж, которые способны "двигать" рынок.