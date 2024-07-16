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Председатель ФРС США Пауэлл заявил о возможном снижении процентной ставки в стране

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Джером Пауэлл
Джером Пауэлл. Фото: Chip Somodevilla/Getty Images

Председатель ФРС США Джером Пауэлл заявил, что экономические итоги второго квартала 2024 года говорят о том, что инфляция будет снижаться и дальше, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

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По мнению председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла, инфляция приближается к целевому показателю в 2%, что может стать поводом для снижения процентной ставки в краткосрочной перспективе.

При этом Пауэлл дал понять, что пока не намерен называть никаких конкретных сроков снижения ставки. Он также подчеркнул, что в настоящее время сохраняются потенциальные риски для рынка труда.

"Мы не обрели никакой дополнительной уверенности в первом квартале, но показатели второго квартала действительно вселяют уверенность, что инфляция начала снижаться", — сказал Пауэлл.

ФРС США удерживала стоимость кредитов на самом высоком уровне за последние два десятилетия в течение последнего года, поскольку центральный банк стремится снизить инфляцию до целевого показателя в 2%. Чиновники стремятся еще больше замедлить рост цен, не нанося ущерба рынку труда.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2134605-predsedatel-frs-ssha-pauell-zayavil-o-vozmozhnom-snizhenii-procentnoy-stavki-v-strane/

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