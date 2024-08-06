Курсы криптовалют к доллару на 6 августа 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 6 августа 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $1,995.92. Сегодня актив торгуется на уровне $52,666.65450414*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.0004 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 6 августа 2024 года составляет $0.12050062*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $167.10. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,340.44727714*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0242. На данный момент актив торгуется на уровне $0.23774872*.

True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0002. Курс TUSD 6 августа 2024 года составляет $0.99903556*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $2.13. Актив торгуется на уровне $53.95433524*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.97. Актуальная стоимость криптовалюты – $16.95737719*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0319. Криптовалюта сегодня стоит $0.46756116*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00654. На данный момент актив торгуется на уровне $0.08891582*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.