Курсы криптовалют к доллару на 2 августа 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 2 августа 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $825.55. Сегодня актив торгуется на уровне $63,937.72729371*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.0012 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 2 августа 2024 года составляет $0.12826661*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $23.67. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $3,151.51154014*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0016. На данный момент актив торгуется на уровне $0.30439684*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0002. Курс TUSD 2 августа 2024 года составляет $0.99944558*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $0.77. Актив торгуется на уровне $68.79040275*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.27. Актуальная стоимость криптовалюты – $21.14381947*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0172. Криптовалюта сегодня стоит $0.59467569*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00106. На данный момент актив торгуется на уровне $0.11699699*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.