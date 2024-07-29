Дональд Трамп рассказал, как поступит с правительственными биткоинами в случае переизбрания

Дональд Трамп не стал обещать представителям криптоотрасли, что в США появится стратегический запас биткоинов, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

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Бывший президент США и кандидат от Республиканской партии на грядущих президентских выборах Дональд Трамп встретился с представителями криптоотрасли США. Надежды представителей американских бирж, которые считали, что Трамп может выступать за создание в США стратегического запаса биткоинов, не оправдались.

Вместо этого Трамп пообещал, что в случае победы его команда сохранит текущий запас биткоинов, который в настоящее время имеется у правительства США. Данный запас удалось накопить за счет того, что активы были изъяты у лиц, обвиняемых в мошенничестве с криптовалютой.

"Слишком долго наше правительство нарушало основополагающее правило, которое каждый криптоинвестор знает наизусть: никогда не продавайте свои биткоины", — заявил Трамп.

По его словам, в случае избрания стратегия его команды будет заключаться в том, чтобы сохранить 100% биткоинов, которые в настоящее время находятся на балансе правительства США.

Дональд Трамп пользуется популярностью у криптоинвесторов (по сравнению с кандидатами от Демократической партии), поскольку он не раз высказывался, что будет поддерживать крипторынок и его участников.