Air Astana теряет в цене: стоит ли акционерам продавать свои акции в Казахстане

Цена за одну акцию Air Astana с момента размещения на KASE снизилась с 1 190 до 935 тенге. Однако убытки инвесторов пока остаются "бумажными". Стоит ли их продавать сейчас, читайте в материале NUR.KZ.

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ Акции компании Air Astana, выпущенные в рамках IPO, были приобретены по цене 1 073,83 тенге за штуку, но с течением времени их стоимость снизилась до 935 тенге, создавая вызов для инвесторов.

Инвесторы сталкиваются с выбором: продать акции и зафиксировать убыток или держать их в надежде на будущий рост, основываясь на финансовых отчетах и прогнозах рынка.

Решение инвесторов зависит от их уверенности в перспективах компании и отрасли, а также от готовности принять ответственность за свои финансовые решения. Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки.

Акции являются спекулятивным финансовым инструментом и могут быть волатильными: то есть их цена подвержена изменениям в зависимости от рыночного спроса и предложения во время торгов.

Это означает, что присутствует рыночный риск – они могут как подорожать, что принесет прибыль инвестору, так и подешеветь, приводя к убыткам.

Например, первичное публичное размещение (IPO) акций компании Air Astana проводилось в феврале 2024 года по цене 2,375 доллара США за одну простую акцию, что было приблизительно равно 1 073,83 тенге по актуальному на тот момент курсу Нацбанка. Количество акций компаний, торгуемых на фондовых биржах, составило 356 526 315 штук или 43,7% от общего объема.

В первый день торгов стоимость акций на KASE выросла до 1 190 тенге. Однако далее отмечался тренд к снижению, в следствие чего 22 апреля цена достигла минимума – 897 тенге. Позже последовал небольшой период роста до 990 тенге и снова падение до 935 тенге.

Динамика изменения цен на акции Air Astana. Источник: KASE

В итоге инвесторы, купившие акции в рамках IPO, сейчас оказались перед сложным выбором.

Когда потери еще не стали настоящими

Инвесторам важно помнить о таком явлении, как "бумажный убыток" – казахстанцы, купившие акции даже по 1 190 тенге, при цене в 935 тенге имеют убыток как бы теоретический, ведь сами акции остаются в их инвестиционном портфеле.

Но если они продадут их сейчас, то убыток станет уже реальным – инвесторы потеряют 255 тенге с каждой акции.

Это означает, что до момента продажи остается выбор, который при правильных условиях может помочь выйти из ситуации даже с выгодой.

Напомним, что пенсионные накопления казахстанцев также вложили в акции компании Air Astana.

Продавать, держать или докупать: как выбрать стратегию

При инвестировании можно воспользоваться моментом снижения стоимости актива (например, акций, золота, валюты, криптовалюты и так далее) по двум основным сценариям:

зафиксировать убыток – то есть продать актив по текущей цене и понести реальные убытки, освободив деньги для вложения в другие активы;

держать (могут поступить дивиденды) или даже докупить – эти стратегии рассчитаны на получение выгоды в тех случаях, когда инвестор уверен в будущем росте стоимости актива. Но если цена не восстановится и упадет еще ниже, то и потери казахстанцев увеличатся.

Инвестор. Иллюстративное фото: freepik.com

В первом случае существует риск, что актив снова подорожает вскоре после продажи. И тогда инвестор останется в минусе. Но при дальнейшем падении такое решение окажется более выгодным – удастся избежать больших денежных потерь.

Второй вариант действий необходимо применять при наличии твердой уверенности в том, что цена в итоге пойдет вверх. И эта уверенность должна быть подкреплена отчетами компаний (если это акции) и прочими данными.

Например, в случае акций Air Astana инвестору следует изучить финансовую отчетность компании, мнения аналитиков о перспективах рынка авиаперевозок, оценки стоимости бумаги и будущие планы развития компании и отрасли.

И если есть перспективы роста, то можно даже усредняться: покупать эти же акции регулярно и независимо от цены. В итоге, если стоимость будет расти, то увеличится и прибыль инвестора.

Другими словами, казахстанцам, которые сейчас держат акции Air Astana, следует внимательно изучить ситуацию и состояние как отрасли, так и самой компании, перед тем как принять финансовое решение о продаже и фиксации убытка или об удержании бумаг.

При этом следует помнить, что ответственность за принятые решения (например, последовавшие убытки) будут нести сами инвесторы.

Ранее аналитики рассказали, какие казахстанские компании могут принести доход инвесторам в 2024 году.