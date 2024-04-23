Какие казахстанские компании могут принести доход инвесторам в 2024 году, рассказали аналитики

Вложив деньги в некоторые казахстанские компании, казахстанцы могли получить около 21% дохода в первом квартале 2024 года. Какие еще ценные бумаги остаются перспективными, читайте в материале NUR.KZ.

Акции – это ценные бумаги, которые дают инвесторам возможность получить долю владения компании, рассчитывать на дивидендные выплаты или доход от роста их стоимости.

Выпускают акции частные компании (их называют эмитентами), размещенные на фондовой бирже (KASE или AIX). Так, согласно данным аналитиков Freedom Finance Global, за январь-март текущего года индекс KASE вырос на 21,3%. При этом иностранные индексы оказались менее успешными по показателям роста.

"К примеру, за тот же период индекс S&P 500 вырос на 10%, европейский Stoxx 600 – на 7%, японский Nikkei 225 – на 20%, а индекс развивающихся рынков от MSCI, с которым логичнее всего сопоставлять KASE, прибавил лишь скромный 1%", – отмечают аналитики.

При этом они указывают, что одновременно было отмечено укрепление тенге к доллару США.

Поэтому инвестиции в отечественные компании могут оказаться перспективными. Например, среди казахстанских эмитентов выделяются сразу несколько организаций, которые остаются недооцененными – то есть в перспективе могут принести прибыль инвестору.

Напомним о рисках

Казахстанцам следует помнить о том, что невозможно добиться гарантий при инвестировании: цены на рынке могут подниматься или опускаться в зависимости от различных факторов.

Соответственно, желая вложить деньги в акции той или иной компании, важно помнить об ответственности за свои решения и рыночных рисках, последствия которых могут негативно отразиться на финансовом положении самого инвестора.

Изучение отчета. Иллюстративное фото: freepik.com

АО «НК «КазМунайГаз» (тикер на бирже – KMGZ)

Данная компания является главным бенефициаром роста цен на нефть. Поэтому на фоне подорожания "черного золота" ожидания аналитиков остаются положительными. При этом компания продемонстрировала хорошую генерацию денежных средств в 2023 году несмотря на снижение котировок марки Brent.

Растет не только выручка эмитента, но и показатели по добыче и транспортировке нефти, что благоприятно отражается на финансовых перспективах инвесторов.

"Благодаря этому свободный денежный поток за 2023 год достиг 984 млрд тенге, и инвесторы теперь могут рассчитывать на дивиденды не меньше 620 тенге на акцию, что как минимум на 26% выше предыдущего года", – отмечают аналитики.

В целом они оценивают акции KMGZ в 14 800 тенге за единицу, что дает около 16,4% потенциала к росту от текущих цен (12 828 тенге).

АО «НАК «Казатомпром» (KZAP)

"Акции компании отличились тем, что показали хороший рост в прошлом году, но в текущем остаются относительно нейтральными. Национальная атомная компания, вероятно, больше всех из списка подходит к определению «недооцененная бумага», поскольку имеет в запасе удачный отчет за IV квартал 2023 года и хороший фундаментальный запас роста", – считают аналитики.

Указывается, что пока "отпугивать" инвесторов может волатильность бумаги, но перспективы остаются хорошими. Так, согласно их мнению, инвесторы могут рассчитывать минимум на 1 188 тенге дивидендов, что на 53% больше, чем в 2023 году.

Стоимость акции KZAP они оценивают в 23 200 тенге, что дает 22,6% потенциала к росту (сейчас 18 070 тенге).

Диаграммы. Иллюстративное фото: pixabay.com

АО «Казахтелеком» (KZTK)

От данного эмитента аналитики ожидают дивидендные сюрпризы: растут показатели выручки и маржинальности, несмотря на расходы по развитию сетей 5G и возможную продажу сотового оператора "Алтел/Теле2".

"Теоретически акционеры могут получить в пять раз (и больше) специальных выплат, чем стандартный размер за 2023 год. Целевая цена – 40 800 тенге (текущая равна 34 400 тенге - прим. ред.), потенциал к росту – 18,3%", – считают в Freedom Finance Global.

АО «КазТрансОйл» (KZTO)

"За последние несколько лет национальный перевозчик нефти из «дивидендного аристократа» превратился в заурядную бумагу, опустив свою долю в индексе KASE до 2%. Однако недавно акции впервые с ноября 2021 года снова получили рекомендацию от аналитиков к покупке", – указывается в источнике.

Причиной такой оценки стала отчетность за четвертый квартал 2023 года: достигнуты рекордные показатели выручки в размере 80,9 млрд тенге.

Также отмечаются заметный годовой рост объемов транспортировки нефти на 15% (17% в сравнении с предыдущим кварталом), восстановление показателей главного экспортного нефтепровода "Атырау – Самара", рост тарифов и поставок нефти в Германию и Узбекистан (транзит).

Поэтому аналитики прогнозируют, что стоимость акций KZTO может достигнуть 1 080 тенге, что равно 27% роста (текущая цена – 837 тенге).

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