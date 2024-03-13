Рост цен может ускориться в Казахстане, считают аналитики

В феврале в Казахстане был зафиксирован максимальный рост цен. Это повлияло на мнение экспертов, которые теперь ожидают более высокой инфляции в дальнейшем. Подробности читайте в материале NUR.KZ.

По итогам февраля 2024 года инфляция в стране установилась на уровне 9,3%. В годовом разрезе она уменьшилась, однако месячный рост цен составил 1,1% – это максимальный показатель за последние 12 месяцев. Напомним, ранее мы рассказывали о возможном ускорении инфляции на фоне подорожания коммунальных услуг.

В связи с этим, как сообщает Ассоциация финансистов Казахстана (АФК), заметно ухудшились инфляционные ожидания экспертов финансового рынка – если ранее через год они прогнозировали рост цен на уровне 8,8%, то теперь прогноз составляет 9,3%.

Стоит также отметить, что годовая инфляция снижается в первую очередь из-за эффекта "высокой базы" – явления, когда высокий прошлогодний показатель "занижает" текущий, хотя по факту никакого снижения роста цен нет.

Поэтому вполне вероятно, что уже в апреле 2024 года после выбытия из учета высокой базы первого квартала 2023 года годовая инфляция в Казахстане снова начнет расти.

Прогнозы экспертов. Инфографика: Ассоциация финансистов Казахстана

Это в свою очередь может заставить Национальный банк РК прекратить смягчение денежно-кредитной политики, которое оказывает заметное влияние на экономику страны, рядовых граждан и даже на курс тенге.

Так, порядка 58% экспертов ожидают, что базовую ставку на заседании 12 апреля не изменят, и лишь 42% считают, что ее снизят незначительно – в пределах 25 базовых пунктов, то есть до 14,5%.

Однако в скором времени Нацбанк, скорее всего, продолжит снижать ставку – через год она может составить 12,5%.

Прогнозы экспертов. Инфографика: Ассоциация финансистов Казахстана

Примечательно, что на общем фоне ухудшения прогнозов эксперты улучшили свои ожидания по поводу курса тенге. Если месяц назад они считали, что доллар вырастет до 455,03 тенге, то теперь ожидается меньший курс – 454,4 тенге к началу апреля.

В годовом разрезе тоже есть улучшения – ранее прогнозировалось, что курс доллара в течение 12 месяцев вырастет до 478 тенге, а более ранние прогнозы допускали его роста и до 492 тенге, то теперь ожидается, что американская валюта подорожает лишь до 475 тенге.

Впрочем, важно помнить, что прогнозы могут и не сбыться – они отражают лишь субъективное мнение экспертов, которые стараются рассказать рядовым гражданам о происходящих в стране экономических процессах. Поэтому данную информацию нельзя использовать в качестве руководства к инвестиционной деятельности.