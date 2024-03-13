Рост цен может ускориться в Казахстане, считают аналитики

В феврале в Казахстане был зафиксирован максимальный рост цен. Это повлияло на мнение экспертов, которые теперь ожидают более высокой инфляции в дальнейшем. Подробности читайте в материале NUR.KZ.
По итогам февраля 2024 года инфляция в стране установилась на уровне 9,3%. В годовом разрезе она уменьшилась, однако месячный рост цен составил 1,1% – это максимальный показатель за последние 12 месяцев. Напомним, ранее мы рассказывали о возможном ускорении инфляции на фоне подорожания коммунальных услуг.
В связи с этим, как сообщает Ассоциация финансистов Казахстана (АФК), заметно ухудшились инфляционные ожидания экспертов финансового рынка – если ранее через год они прогнозировали рост цен на уровне 8,8%, то теперь прогноз составляет 9,3%.
Стоит также отметить, что годовая инфляция снижается в первую очередь из-за эффекта "высокой базы" – явления, когда высокий прошлогодний показатель "занижает" текущий, хотя по факту никакого снижения роста цен нет.
Поэтому вполне вероятно, что уже в апреле 2024 года после выбытия из учета высокой базы первого квартала 2023 года годовая инфляция в Казахстане снова начнет расти.
Это в свою очередь может заставить Национальный банк РК прекратить смягчение денежно-кредитной политики, которое оказывает заметное влияние на экономику страны, рядовых граждан и даже на курс тенге.
Так, порядка 58% экспертов ожидают, что базовую ставку на заседании 12 апреля не изменят, и лишь 42% считают, что ее снизят незначительно – в пределах 25 базовых пунктов, то есть до 14,5%.
Однако в скором времени Нацбанк, скорее всего, продолжит снижать ставку – через год она может составить 12,5%.
Примечательно, что на общем фоне ухудшения прогнозов эксперты улучшили свои ожидания по поводу курса тенге. Если месяц назад они считали, что доллар вырастет до 455,03 тенге, то теперь ожидается меньший курс – 454,4 тенге к началу апреля.
В годовом разрезе тоже есть улучшения – ранее прогнозировалось, что курс доллара в течение 12 месяцев вырастет до 478 тенге, а более ранние прогнозы допускали его роста и до 492 тенге, то теперь ожидается, что американская валюта подорожает лишь до 475 тенге.
Впрочем, важно помнить, что прогнозы могут и не сбыться – они отражают лишь субъективное мнение экспертов, которые стараются рассказать рядовым гражданам о происходящих в стране экономических процессах. Поэтому данную информацию нельзя использовать в качестве руководства к инвестиционной деятельности.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2067435-rost-tsen-mozhet-uskoritsya-v-kazahstane-schitayut-analitiki/