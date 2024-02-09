Покупка доллара в феврале может оказаться выгодным решением, сообщают аналитики

Чтобы не потерять часть денег из-за инфляции и снижения курса тенге, можно хранить их в долларах США. При этом в некоторые периоды покупка обещает быть особенно выгодной из-за налогов, передает NUR.KZ

Доллар США в Казахстане демонстрирует ослабление в течение нескольких дней подряд – курс американской валюты еще больше снизился и сейчас торгуется на уровне 450 тенге.

Как отмечают аналитики Telegram-канал Tengenomika, это может означать подготовку к началу налоговой недели и возможность закупиться американской валютой для диверсификации своих сбережений.

"Мы связываем подобное поведение нацвалюты с приближением первой в этом году налоговой недели, когда крупные налогоплательщики будут направлять в бюджет налоги.

Тому есть эмпирические наблюдения в виде всплеска спроса на тенговую ликвидность в преддверии и во время самой налоговой недели. Кроме того, данные показывают, что февральская налоговая неделя более всего оказывает поддержку курсу укреплением", – отмечают аналитики.

Что за налоговая неделя

Налоговой неделей называют периоды, в которые физлица и крупные компании в Казахстане платят следующие налоги в бюджет за прошедший квартал:

индивидуальный и корпоративный подоходные налоги (ИПН и КПН);

на добычу ресурсов;

на добавочную стоимость (НДС);

за игорный бизнес и так далее.

Всего имеется около 26 пунктов, охватывающих различные сферы бизнеса и труда. И таких недель в году четыре: они все отмечаются крупными денежными поступлениями в бюджет.

Выпадают налоговые недели на февраль, май, август и ноябрь. А сами платежи проводятся постепенно: в 20-22 и 25-27 числах каждого из четырех месяцев.

Как это влияет на тенге

Как сообщают аналитики, большая значимость налоговых недель в Казахстане для валютного рынка объясняется тем, что одновременно происходит большой объем конвертаций долларов в тенге для уплаты налогов.

Например, недропользователи в этот период платят НДС за четвертый квартал предыдущего года, рентный и налог на добычу полезных ископаемых и прочие платежи.

"Это приводит к увеличению спроса на тенге. В свою очередь, многие экспортеры получают выручку в инвалюте и, как известно, правило об обязательной конвертации валютной выручки экспортерами еще в прошлом году значительно ослабили", – отмечают аналитики.

Однако казахстанцам следует учитывать, что на курсы валют могут влиять и иные факторы. Поэтому покупать или продавать доллары США нужно исходя из личных целей, осознавая финансовые риски и личную ответственность за принятые решения.

Ранее аналитики рассказывали, почему доллар не может стоить 400 тенге в Казахстане.