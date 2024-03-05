Цена биткоина бьет рекорды: нужно ли сейчас покупать криптовалюту казахстанцам

Самая дорогая криптовалюта вновь побила рекорд стоимости. Это может вызвать желание вложить в нее деньги, однако риск коррекции рынка сохраняется. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

В 2024 году биткоин (BTC) показывает активный рост, который инвесторы ждали в течение долгого времени.

Так, на 4 марта 2024 года его пиковая стоимость составила 65,3 тыс. долларов США за один биткоин (почти 29,5 млн тенге по актуальному курсу). При этом предыдущие подобные рекордные цены достигались в начале и в конце 2021 года.

Инвесторы, которые ранее не успели вложить деньги в данную криптовалюту, должны учитывать риски, грозящие им серьезными убытками.

Нельзя поддаваться эмоциям

В мире инвестиций и трейдинга существует термин FOMO (Fear of missing out – страх упустить что-то интересное) – он обозначает чувство сожаления, которое возникает при упущении финансовой выгоды.

При этом FOMO может помешать казахстанцам зарабатывать.

Например, его могут испытывать те, кто не успел купить BTC в начале 2023 года – тогда его стоимость опускалась до почти 16,3 тыс. долларов США. Соответственно, сейчас у подобных инвесторов может возникнуть желание успеть "поймать выгоду" и купить биткоин в надежде, что он будет и далее расти в цене.

Однако при этом могут возникнуть существенные риски потери денег.

Что такое коррекция

Когда какой-либо актив (например, акции или криптовалюта) быстро растут в цене, то возникает вероятность их коррекции.

Данное явление связано с тем, что та часть инвесторов и трейдеров, которые ранее закупили актив по низкой цене (например, по 20 тыс. долларов), решают продать их в момент роста и зафиксировать прибыль (по 65 тыс. долларов).

Соответственно, предложение на рынке увеличивается, что влияет на откат (снижение) цены. При этом коррекция может оказаться затяжной или вовсе стать началом падения котировок. И если покупать актив в момент его роста, то последующая коррекция может привести к образованию "бумажных" убытков.

Точно предсказать, когда произойдет коррекция и будет ли она вообще – очень сложно. Однако риск ее возникновения сохраняется всегда.

Именно поэтому казахстанцам следует осторожно подходить к покупке цифровых активов в моменты их активного роста, когда основной скачок цен уже случился. А какие-либо решения о покупке или продаже следует принимать исходя из личных целей и с полным понимаем своей личной финансовой ответственности.

Ранее мы рассказывали о том, какие риски могут возникнуть при инвестировании в криптовалюты.