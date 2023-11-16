Финансы

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Казахстанский стейблкоин: состоялся тестовый выпуск криптовалюты, обеспеченной цифровым тенге

Опубликовано:

Монеты тенге лежат в шкатулке
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Новый стейблкоин, которые впервые реализован в Казахстане, был выпущен в тестовой сети BNB Smart Chain. Зачем он нужен и как им можно будет пользоваться, читайте в материале NUR.KZ.

15 ноября в Казахстане отмечался день национальной валюты. В этот же день были презентованы карточки с цифровым тенге.

А 16 ноября криптовалютная биржа Binance объявила о выпуске тестового стейблкоина, обеспеченного цифровым тенге.

Напомним, что стейблкоин – это криптовалюта, которая отличается от других цифровых активов наличием устойчивого курса. Это позволяет использовать их для торговли на криптобиржах и быстрой конвертации между различными видами активов.

Что означает тестовый запуск

"Доверие и прозрачность являются ключевыми составляющими использования и признания данного стейблкоина.

Задачей выпуска является необходимость продемонстрировать модель стейблкоина, которая значительно снижает риск сторон, использующих цифровой тенге, и обеспечивает прозрачность за счет использования сервиса «доказательства обеспечения» в режиме реального времени, в силу технологии программируемости цифрового тенге", – отмечают в Binance.

В рамках тестирования казахстанского стейблкоина проводится разработка механизма (доказательство обеспечения).

Он позволяет конечным пользователям самостоятельно убедиться в том, что стоимость выпущенного стейблкоина, хранящегося в сегрегированном кошельке, не превышает стоимость пилотных цифровых тенге.

"Этот сценарий позволяет рассмотреть основные риски, связанные с выпуском стейблкоинов, обеспеченных цифровым тенге, определить роли и ответственность всех участвующих сторон", – сообщают в источнике.

А на основе полученных результатов Национальным Банком Казахстана будут разработаны будущие сценарии для тестирования совместимости различных платформ и нормативная база для использования казахстанского стейблкоина.

Ранее мы рассказывали, насколько обесценился тенге за 30 лет с момента его внедрения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2046016-kazahstanskiy-steyblkoin-sostoyalsya-testovyy-vypusk-kriptovalyuty-obespechennoy-tsifrovym-tenge/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.