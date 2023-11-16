Казахстанский стейблкоин: состоялся тестовый выпуск криптовалюты, обеспеченной цифровым тенге

Новый стейблкоин, которые впервые реализован в Казахстане, был выпущен в тестовой сети BNB Smart Chain. Зачем он нужен и как им можно будет пользоваться, читайте в материале NUR.KZ.

15 ноября в Казахстане отмечался день национальной валюты. В этот же день были презентованы карточки с цифровым тенге.

А 16 ноября криптовалютная биржа Binance объявила о выпуске тестового стейблкоина, обеспеченного цифровым тенге.

Напомним, что стейблкоин – это криптовалюта, которая отличается от других цифровых активов наличием устойчивого курса. Это позволяет использовать их для торговли на криптобиржах и быстрой конвертации между различными видами активов.

Что означает тестовый запуск

"Доверие и прозрачность являются ключевыми составляющими использования и признания данного стейблкоина.

Задачей выпуска является необходимость продемонстрировать модель стейблкоина, которая значительно снижает риск сторон, использующих цифровой тенге, и обеспечивает прозрачность за счет использования сервиса «доказательства обеспечения» в режиме реального времени, в силу технологии программируемости цифрового тенге", – отмечают в Binance.

В рамках тестирования казахстанского стейблкоина проводится разработка механизма (доказательство обеспечения).

Он позволяет конечным пользователям самостоятельно убедиться в том, что стоимость выпущенного стейблкоина, хранящегося в сегрегированном кошельке, не превышает стоимость пилотных цифровых тенге.

"Этот сценарий позволяет рассмотреть основные риски, связанные с выпуском стейблкоинов, обеспеченных цифровым тенге, определить роли и ответственность всех участвующих сторон", – сообщают в источнике.

А на основе полученных результатов Национальным Банком Казахстана будут разработаны будущие сценарии для тестирования совместимости различных платформ и нормативная база для использования казахстанского стейблкоина.

Ранее мы рассказывали, насколько обесценился тенге за 30 лет с момента его внедрения.