Юбилей национальной валюты отметили запуском цифрового тенге в Казахстане

Со дня 30-летия национальной валюты Казахстана в стране началась первая фаза цифрового тенге. Запуск прошел в рамках 11 конгресса финансистов Казахстана. Подробности читайте в материале NUR.KZ.

Сегодня вся страна отмечает День национальной валюты – тенге исполнилось 30 лет. В честь этой даты, как сообщает Национальный банк РК, в Алматы начал свою работу 11 Конгресс финансистов Казахстана. Особое внимание на мероприятии было уделено проекту "Цифрового тенге".

О запуске новой формы казахстанской валюты заговорили еще два года назад. В 2022 году она тестировалась в пилотном режиме, а сегодня, 15 ноября, был дан старт первой фазе проекта "Цифровой тенге" в ограниченной среде и с реальными пользователями.

Как рассказали в Нацбанке, уже была произведена первая эмиссия цифровых тенге в пользу банков-участников на их цифровые счета и далее банками на цифровые счета клиентов. После этого также прошла реальная розничная транзакция с использованием цифровых тенге.

Напомним, что цифровая форма казахстанской валюты будет использоваться наряду с наличными и безналичными деньгами и никак не будет отличаться по стоимости. При этом владельцы цифрового тенге смогут свободно проводить конвертацию своих средств в любую из доступных форм.

Полномасштабное внедрение цифрового тенге планируется завершить до конца 2025 года путем увеличения участников проекта, сценариев его использования и масштабирования сервисов.

Стоит отметить, что интерес к наличным деньгам активно падает в Казахстане, поэтому цифровой тенге, выпущенный полностью в безналичной форме, с достоинством продолжит историю национальной валюты.