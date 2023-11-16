Курсы криптовалют к доллару на 16 ноября 2023 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 16 ноября 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $2,072.11. Сегодня актив торгуется на уровне $36,869.13956208*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00187 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 16 ноября 2023 года составляет $0.10385002*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $85.49. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,022.30492528*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0337. На данный момент актив торгуется на уровне $0.44507711*.

True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0006. Курс TUSD 16 ноября 2023 года составляет $0.99889363*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $2.63. Актив торгуется на уровне $72.64228847*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $1.03. Актуальная стоимость криптовалюты – $19.47097161*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0198. Криптовалюта сегодня стоит $0.63832531*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00425. На данный момент актив торгуется на уровне $0.07480431*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.