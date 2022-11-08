Как цифровой тенге может повлиять на пособия казахстанцев

Планшет и деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Работы по внедрению цифрового тенге активно проводятся с 2020 года. Его применение может затронуть многие сферы жизни казахстанцев. Как сообщает Telegram-канал ProEconomics, одной из них может стать адресная социальная помощь.

Адресная социальная помощь (АСП) – это мера поддержки казахстанцев, которые оказались в сложных обстоятельствах. Она заключается в том, что гражданам с маленькими доходами назначаются денежные выплаты.

Рассчитывать на такую помощь можно только при соответствии следующим условиям:

доходы (зарплата, пенсия и так далее) – их уровень не должен превышать 70% от регионального прожиточного минимума или черты бедности на члена семьи или претендента на помощь (если он один);

занятость – трудоспособные члены такой семьи должны быть трудоустроены или активно участвовать в программах занятости населения.

Так, на 1 октября текущего свыше 668 тысяч казахстанцев получали АСП, согласно официальным данным. Однако, как отмечают в источнике, эту статью расходов государственного бюджета следует оптимизировать и сделать более "точечной" и доступной.

В этих целях уже применяются "Цифровая карта семьи" и приложения банков второго уровня. Но также можно использовать и цифровой тенге.

Что такое цифровая валюта

Цифровая валюта обозначается как CBDC (Central bank digital currency) – цифровая валюта центрального банка.

В отличие от криптовалюты и стейблкоинов, цифровой тенге будет выпускаться и контролироваться Национальным банком РК. При этом в его создании также используются технологии блокчейна.

В итоге такая валюта станет третьей формой денег, которые официально введены в обращение, включая наличные и электронные тенге.

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Как цифровая валюта может помочь c АСП

Как сообщают в ProEconomics, использование цифрового тенге для назначения АСП может нести в себе следующие преимущества:

начисление индивидуально по номеру телефона или ИИН и в режиме офлайн – это могло бы расширить регионы охвата денежной помощью;

расходование бюджетных средств строго в соответствии с целевым назначением – можно было бы увеличить прозрачность выплат, чтобы деньги получали только те, кто в этом действительно нуждается.

Также, благодаря обеспечению контроля за выплатами АСП, можно было бы добиться сокращения уровня теневой экономики и повысить эффективность затрат бюджетных денег. В результате АСП стала бы более доступной и эффективной как для самого населения, так и для государства.

Однако, как отмечают в ProEconomics, на данный момент работы в этом направлении еще не начаты, а по отдельности ведется цифровизация АСП и создание CBDC.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, будет ли цифровой тенге отличаться по стоимости от традиционных денег.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/1996038-kak-tsifrovoy-tenge-mozhet-povliyat-na-posobiya-kazahstantsev/