Как цифровой тенге может повлиять на пособия казахстанцев

Работы по внедрению цифрового тенге активно проводятся с 2020 года. Его применение может затронуть многие сферы жизни казахстанцев. Как сообщает Telegram-канал ProEconomics, одной из них может стать адресная социальная помощь.
Адресная социальная помощь (АСП) – это мера поддержки казахстанцев, которые оказались в сложных обстоятельствах. Она заключается в том, что гражданам с маленькими доходами назначаются денежные выплаты.
Рассчитывать на такую помощь можно только при соответствии следующим условиям:
- доходы (зарплата, пенсия и так далее) – их уровень не должен превышать 70% от регионального прожиточного минимума или черты бедности на члена семьи или претендента на помощь (если он один);
- занятость – трудоспособные члены такой семьи должны быть трудоустроены или активно участвовать в программах занятости населения.
Так, на 1 октября текущего свыше 668 тысяч казахстанцев получали АСП, согласно официальным данным. Однако, как отмечают в источнике, эту статью расходов государственного бюджета следует оптимизировать и сделать более "точечной" и доступной.
В этих целях уже применяются "Цифровая карта семьи" и приложения банков второго уровня. Но также можно использовать и цифровой тенге.
Что такое цифровая валюта
Цифровая валюта обозначается как CBDC (Central bank digital currency) – цифровая валюта центрального банка.
В отличие от криптовалюты и стейблкоинов, цифровой тенге будет выпускаться и контролироваться Национальным банком РК. При этом в его создании также используются технологии блокчейна.
В итоге такая валюта станет третьей формой денег, которые официально введены в обращение, включая наличные и электронные тенге.
Как цифровая валюта может помочь c АСП
Как сообщают в ProEconomics, использование цифрового тенге для назначения АСП может нести в себе следующие преимущества:
- начисление индивидуально по номеру телефона или ИИН и в режиме офлайн – это могло бы расширить регионы охвата денежной помощью;
- расходование бюджетных средств строго в соответствии с целевым назначением – можно было бы увеличить прозрачность выплат, чтобы деньги получали только те, кто в этом действительно нуждается.
Также, благодаря обеспечению контроля за выплатами АСП, можно было бы добиться сокращения уровня теневой экономики и повысить эффективность затрат бюджетных денег. В результате АСП стала бы более доступной и эффективной как для самого населения, так и для государства.
Однако, как отмечают в ProEconomics, на данный момент работы в этом направлении еще не начаты, а по отдельности ведется цифровизация АСП и создание CBDC.
Напомним, ранее мы рассказывали о том, будет ли цифровой тенге отличаться по стоимости от традиционных денег.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/1996038-kak-tsifrovoy-tenge-mozhet-povliyat-na-posobiya-kazahstantsev/