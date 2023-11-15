Курсы криптовалют к доллару на 15 ноября 2023 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 15 ноября 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $1,069.35. Сегодня актив торгуется на уровне $35,925.33744302*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.0034 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 15 ноября 2023 года составляет $0.10444777*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $87.80. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,008.69911084*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0214. На данный момент актив торгуется на уровне $0.43030808*.

True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0002. Курс TUSD 15 ноября 2023 года составляет $0.99840172*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $0.65. Актив торгуется на уровне $70.75518985*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $1.10. Актуальная стоимость криптовалюты – $19.35785228*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0329. Криптовалюта сегодня стоит $0.6409335*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.0023. На данный момент актив торгуется на уровне $0.07332966*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.