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Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Юбилей тенге: насколько обесценилась валюта Казахстана за 30 лет

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Часы лежат на купюрах тенге
Деньги и часы. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

С момента введения тенге в 1993 году курс национальной валюты снизился в 99 раз. Результат оказался довольно хорошим в сравнении с другими странами. Об этом передает NUR.KZ со ссылкой на THE TENGE.

15 ноября 1993 года в Казахстане была принята национальная валюта. С тех пор тенге и денежные знаки других стран бывшего СССР претерпевали некоторые изменения своей стоимости.

Как отмечается в источнике, для сравнения динамики курсов были выбраны валюты постсоветских стран, которые находились в схожих условиях после распада СССР.

Для этого курс доллара к каждой из указанных в исследовании валют умножался на коэффициент деноминации и конвертации. При этом тенге оказался в числе крепких валют.

Самые слабые валюты

Наибольшие потери в стоимости по отношению к доллару США за 30 лет претерпели:

  • таджикский сомони – в 1 947 562 278 раз;
  • белорусский рубль – в 58 588 968 раз;
  • узбекский сум – в 21 868 292 раза.

Отечественный тенге оказался более успешным. При этом за тот же период почти в три тысячи раз выросла средняя зарплата в Казахстане.

Инфографика
Обесценивание валют постсоветстких стран за 30 лет. Источник: THE TENGE

Самые "стойкие" нацвалюты

Наименьшему обесцениванию за последние 30 лет подверглись национальные валюты трех стран:

  • литовский лит – потерял всего 0,2 от своей стоимости;
  • эстонская крона – обесценилась к доллару США в 1,3 раза;
  • латвийский лат – потерял 1,5 стоимости к американской валюте.

Также, как отмечается в источнике, достаточно крепкими являются молдавский лей (обесценился в 5 раз) и кыргызский сом (в 11 раз). Ранее мы рассказывали, почему валюта Кыргызской Республики оказалась крепче тенге.

В то же время казахстанская валюта заняла восьмое место. Согласно данным источника, за прошедшие 30 лет с момента своего введения тенге обесценился в 99 раз по отношению к доллару США.

При этом подобный результат оказался достаточно хорошим. Для сравнения: украинская гривна за то же время подешевела в 800 раз, а российский рубль – в 72 654 раза.

Напомним, что ранее глава МНЭ рассказал, каким будет курс доллара в ближайшие три года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2045960-yubiley-tenge-naskolko-obestsenilas-valyuta-kazahstana-za-30-let/

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