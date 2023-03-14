Смогут ли казахстанцы платить криптовалютой, рассказал эксперт

Инвестиционные активы. Иллюстративное фото: freepik.com

Криптоиндустрия активно развивается во всем мире, и в некоторых странах цифровыми монетами уже можно платить. О развитии криптовалют и их использовании в Казахстане узнали журналисты NUR.KZ.

Криптовалюта остается популярной на глобальном уровне, несмотря на сильные колебания ее стоимости, будь это биткоин (BTC), эфир (ETH) или другие альткоины. Поэтому все чаще возникает вопрос об их использовании для оплаты товаров и услуг.

Вместе с тем активно развивается и сфера цифровых валют, включая разработку цифрового тенге. О том, каких успехов в данных направлениях удалось достичь в стране, рассказал Жаслан Мадиев, директор Binance Казахстан.

– Что даст цифровой тенге казахстанцам?

Цифровой тенге – это один из важнейших проектов Национального банка РК, который не только стал пионером среди других центральных банков в данном направлении, но и смог хорошо в этом продвинуться.

Так, в конце 2022 года был опубликован доклад Нацбанка о необходимости внедрения цифрового тенге.

В нем указывалось, что это позволит повысить доступность финансовых услуг для казахстанцев, благодаря проведению транзакций даже без подключения к интернету.

А для государства появится возможность введения смарт-контрактов – можно будет запрограммировать цифровой тенге так, чтобы полученные социальные выплаты можно было потратить только на социально-значимые продовольственные товары.

Криптовалюта. Иллюстративное фото: pixabay.com

Это также откроет новые перспективы для создания инновационных продуктов, повысит эффективность государственных расходов, снизит издержки в трансграничных переводах.

Пока что проект цифрового тенге находится в режиме тестирования, а его внедрение в массы, вероятно, займет еще пару лет. Но, согласно текущему заключению специалистов Нацбанка, уже можно сказать, что это обеспечит еще большую безопасность, удобство и конфиденциальность для граждан.

– Означает ли это признание криптовалюты как платежного средства?

Правительство вводит значительные регуляторные нормы для криптосферы, уже были заданы высокие стандарты для всей индустрии в целом.

Мы думаем, что правительство и финансовый регулятор сильно продвинулись в этом направлении, даже по сравнению с другим странами. Но пока Нацбанк не готов к тому, чтобы сделать криптовалюту платежным средством.

Но уже есть определенный прогресс.

Так, возможно, одним из полезных кейсов тестирования цифрового тенге на блокчейне BNB-Chain станет выпуск стейблкоинов, полностью обеспеченных цифровым тенге. Данный проект будет проходить в тестовой среде, и интересно будет взглянуть на его итоги.

Вероятно, тогда, при положительных результатах, Нацбанку станет интересно использование криптовалюты как платежного средства. Конечно, пока об этом говорить довольно рано, и Казахстан не готов допустить альтернативы нацвалюте в качестве платежного средства.

Но уже имеются возможности для внедрения альтернативных решений.

Калькулятор и монеты биткоина. Иллюстративное фото: pexels.com

– О каких альтернативных продуктах для оплаты криптовалютой идет речь?

На данный момент мы активно обсуждаем с финансовым регулятором введение криптовалютной карты, которая может позволить платить за товары и услуги с помощью цифровых монет, хранящихся на криптокошельке.

Но в этом инструменте есть своя специфика.

Так, по закону оборот криптовалют в Казахстане запрещен, кроме территории Международного финансового центра Астана (МФЦА). Это означает, что только там есть лицензированные криптобиржи, на которых может производиться оборот криптовалют, их обмен, купля-продажа и так далее.

А криптокарта может быть организована так, что по сути будет являться фиатной (денежной) картой, имеющей определенную привязку к криптокошельку.

То есть при оплате Binance Card будет автоматически осуществляться расчет между лицензированной биржей и пользователем, переводя криптовалюты в кошельке в тенге. При этом с самой криптокарты будут списываться уже фиатные деньги – тенге.

Доллары в руках. Иллюстративное фото: pexels.com/Karolina Grabowska

Другими словами, криптокарта будет работать в рамках регулируемого поля. Поэтому мы сейчас активно показываем регулятору схему действия продукта и надеемся, что сможем запустить его в течение текущего полугодия.

Криптокарта будет удобна для казахстанцев с криптокошельками и для тех, кто захочет использовать свои цифровые монеты, чтобы потратить их на свои нужды.

В целом вопрос ее внедрения в Казахстане не является уникальным событием – Binance успешно использует такой продукт уже в нескольких регионах, включая Еврозону, Ближний Восток и Латинскую Америку.

А так как популярность криптокарт в мире растет, то мы надеемся, что и казахстанцы также смогут получить доступ к такому интересному продукту.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2012433-smogut-li-kazahstantsy-platit-kriptovalyutoy-rasskazal-ekspert/