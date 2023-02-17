Смогут ли казахстанцы платить биткоином и другими криптовалютами в 2023 году

Инвестиционные активы. Иллюстративное фото: freepik.com

Цифровые активы принимаются в некоторых странах как платежное средство наравне с обычными деньгами. О том, какой статус они имеют в Казахстане согласно новым законам и какие изменения планируются, читайте в материале NUR.KZ.

В феврале 2023 года был принят и опубликован закон "О цифровых активах", который создает правовую базу и регулирует вопросы развития деятельности по выпуску и обороту цифровых активов.

Документом также были определены понятия: обеспеченный и необеспеченный цифровой актив, цифровой майнинг и цифровой майнер, биржа цифровых активов.

Теперь на площадке "Открытые НПА" появился проект приказа Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан "Об утверждении Перечня видов обеспеченных цифровых активов, признаваемых на территории Республики Казахстан".

Какие активы будут признаны

Согласно пояснительной записке к данному проекту, будут признаны два вида обеспеченных цифровых активов:

обеспеченный цифровой актив, имеющий удостоверенное право на материальные, интеллектуальные услуги и активы, основанные на праве частной собственности (частное предпринимательство);

обеспеченный цифровой актив, имеющий подтверждение имущественных прав на собственность и (или) право интеллектуальной собственности на изобретения, произведения науки, литературы и искусства, иные результаты интеллектуальной деятельности.

Другими словами, биткоин (BTC) не может попасть под определение обеспеченного цифрового актива. Он, как и другие криптовалюты, относится к необеспеченным активам.

Криптовалюта. Иллюстративное фото: pexels.com

Можно ли будет платить криптовалютой

Признание обеспеченных цифровых активов еще не означает возможность их использования в качестве платежного средства.

Так, согласно 5 статье закона "О цифровых активах", даже обеспеченные активы не являются расчетной денежной единицей, законным платежным средством.

"Необеспеченный цифровой актив – цифровой актив, полученный в информационной системе в виде вознаграждения за участие в поддержании консенсуса в блокчейне и не выражающий чьи-либо денежные обязательства, которыми можно торговать в цифровой форме на бирже цифровых активов", – указано в законе "О цифровых активах в Республике Казахстан".

Поэтому пока что использовать BTC или любую другую криптовалюту для оплаты товаров и услуг в Казахстане не получится. В то же время они доступны для торгов на специальных площадках.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2009777-smogut-li-kazahstantsy-platit-bitkoinom-i-drugimi-kriptovalyutami-v-2023-godu/