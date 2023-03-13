Курсы криптовалют к доллару на 13 марта 2023 года

Калькулятор и монеты биткоина. Иллюстративное фото: pexels.com

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 13 марта 2023, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $1,860.61. Сегодня актив торгуется на уровне $21,208.68273918*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00694 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 13 марта 2023 составляет $0.06263468*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $121.32. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,529.23212541*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0496. На данный момент актив торгуется на уровне $0.54488108*.

True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.005. Курс TUSD 13 марта 2023 составляет $0.9944556*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $8.55. Актив торгуется на уровне $72.19322724*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $2.38. Актуальная стоимость криптовалюты – $18.59317975*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0033. Криптовалюта сегодня стоит $0.36151857*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00392. На данный момент актив торгуется на уровне $0.0685215*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2012618-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-13-marta-2023-goda/