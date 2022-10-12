Криптобиржи предлагают создать в Казахстане

Биткоины и деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Депутаты мажилиса на пленарном заседании палаты приняли проект закона, которым будет регулироваться цифровой майнинг в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Представила документ депутат Екатерина Смышляева.

По ее словам, в случае принятия законопроекта майнеры обязаны будут лицензироваться в Казахстане, то есть создавать юридические лица и становиться полноценными субъектами налогообложения.

Согласно законопроекту, частью экономики становятся также майнинг-пулы. При этом деятельность майнеров и майнинг-пулов будет регулироваться и лицензироваться министерством цифровизации.

"Этап реализации криптовалюты предполагается проводить в рамках юрисдикции Международного финансового центра без рисков для финансовой системы Казахстана. Следует отметить, что криптовалюта в Казахстане не является платежным средством, ее оборот запрещен в стране.

Так, в создаваемой экосистеме развивается новый финансовый институт – казахстанские криптобиржи. Поддержка их деятельности будет осуществляться за счет введения обязательного требования к майнерам - обменивать до 75% своего капитала на отечественных криптобиржах, начиная с 2024 года", — добавила депутат.

В части налогообложения также предусмотрены изменения. В дополнение к налогам на добавочную стоимость при ввозе оборудования и плате за цифровой майнинг на киловатт планируется взимать в бюджет корпоративный подоходный налог с вознаграждения майнеров, налог на доход майнинг-пула и плату с операций на криптобиржах.

Напомним, ранее сообщалось, что с 1 января 2023 года казахстанские майнеры будут платить за электроэнергию по новым дифференцированным ставкам. Кроме того, в начале мая сообщалось, что в Казахстане изменятся правила добычи криптовалюты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1992273-kriptobirzhi-predlagayut-sozdat-v-kazahstane/