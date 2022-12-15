О результатах внедрения цифрового тенге рассказали в Нацбанке Казахстана

Деньги. Иллюстративное фото: pixabay.com

Разработка цифрового тенге идет полным ходом и уже прошел его пилотный запуск с ограниченным количеством участников. Итоговым докладом о результатах исследования о необходимости внедрения цифровой валюты поделился Национальный банк РК.

В Казахстане завершилась вторая фаза пилотного проекта "Цифровой тенге". В рамках нее была подтверждена технологическая реализуемость основных бизнес-требований, предъявляемых к платформе цифрового тенге.

Если на первом этапе велась лишь разработка прототипа платформы, то на втором уже прошел запуск в опытную эксплуатацию с ограниченным числом участников. В результате, совместно с участниками рынка успешно проведено тестирование платформы с реальными потребителями и торгово-сервисными предприятиями.

Внедрение цифрового тенге позволит повысить доступность финансовых услуг благодаря возможности расчетов без доступа к Интернету, откроет новые возможности для создания инновационных финансовых продуктов, повысит эффективность государственных расходов, а также снизит издержки в трансграничных расчетах.

При этом проведенный среди граждан страны опрос продемонстрировал готовность потребителей использовать отечественную валюту в цифровой форме.

Напомним, после внедрения цифровой валюты казахстанцы смогут пользоваться одновременно тремя способами оплаты – наличным, безналичным и при помощи платформы цифрового тенге.

Стоит отметить, что стоимость тенге «в цифре» не будет никак отличаться, а выпускать его сможет только Национальный банк РК.

Когда внедрят цифровой тенге

Согласно дорожной карте внедрения цифрового тенге, после второй фазы начнется более масштабное тестирование новой платформы, которое будет проходить с января 2023 года по декабрь 2024 года.

Последняя стадия подразумевает добавление новых участников к платформе, а также создание новых сервисов, которые смогут работать с цифровым тенге.

Отметим, что уже в рамках второй фазы на площадке Digital Tenge Hub в режиме технологической песочницы реализованы прототипы сервисов, предложенных участниками рынка, а также была проведена серия дизайн-сессий и обсуждений со всеми заинтересованными сторонами.

Также было проведено экономическое исследование внедрения цифрового тенге, которое показало отсутствие рисков для денежно-кредитной политики, финансовой стабильности и экономики в целом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2001747-o-rezultatah-vnedreniya-tsifrovogo-tenge-rasskazali-v-natsbanke-kazahstana/