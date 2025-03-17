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Миллиарды – матерям: сколько платят семьям с детьми в Казахстане

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Ребенок с деньгами
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

С начала года многодетные семьи и награжденные матери получили выплаты на 99,9 млрд тенге. Еще более 153 млрд тенге получили женщины, которые недавно родили ребенка. Подробности читайте на NUR.KZ.

В Казахстане семьи с детьми могут рассчитывать на финансовую поддержку от государства. Это касается как многодетных, так и семей, где родился первый ребенок.

Так, например, существуют пособия по рождению и по уходу за ребенком, пока ему не исполнится полтора года.

Согласно данным Министерства труда и социальной защиты населения РК, в феврале пособие на рождение получили 28,3 тыс. человек на сумму 5,1 млрд тенге. С начала года количество получателей составило 62 тыс. человек – всего им выплатили 11,2 млрд тенге.

Размеры пособия на рождение ребенка в 2025 году выросли и теперь составляют:

  • на первых трех детей – 149 416 тенге единовременно;
  • на четвертого и последующих – 247 716 тенге.

Пособие по уходу за ребенком до 1,5 года в феврале получили 123,1 тыс. человек на сумму 3,6 млрд тенге, с начала года сумма выплат достигла 7,2 млрд тенге. Размеры также зависят от того, какой ребенок по счету:

  • за первого ребенка – 22 648 тенге в месяц в 2025 году;
  • за второго – 26 777 тенге;
  • за третьего – 30 866 тенге;
  • за четвертого и последующих – 34 995 тенге.
Девочка держит в руках деньги
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Государственное пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 года между тем получают лица, которые не являются участниками системы обязательного социального страхования.

Казахстанки, которые работали и официально вышли в декретный отпуск, от государства получают только пособие на рождение. И еще две выплаты им производятся из Государственного фонда социального страхования (ГФСС).

Их размер зависит от дохода получателей. Например, средний размер выплаты по случаю потери дохода в связи с беременностью и родами по итогам двух месяцев 2025 года составил 1 696 669 тенге единовременно. В феврале соцвыплату получили 20,5 тыс. человек на сумму 27,8 млрд тенге, а с начала года – 43,4 тыс. человек на 61,1 млрд тенге.

Что касается ежемесячных выплат по уходу за ребенком до 1,5 года, то их получателями в феврале стали 20,7 тыс. человек. Всего они получили 36,9 млрд тенге. С начала года соцвыплату назначили 44,9 тыс. человек на сумму 74,1 млрд тенге. В среднем платили по 93 193 тенге в месяц.

Всего за два месяца из бюджета и ГФСС выплаты и пособия получили 211,3 тыс. человек на 153,6 млрд тенге.

Девочка держит в руках купюры тенге
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Помощь многодетным семьям

На особую помощь в Казахстане могут рассчитывать многодетные семьи, а также награжденные матери.

Согласно данным Минтруда, в феврале пособиями по многодетности было охвачено 609 тыс. семей на 44 млрд тенге. За два месяца сумма выплат достигла 86,9 млрд тенге.

Размеры выплат многодетной семье зависят от количества детей, и в 2025 году они следующие:

  • 4 ребенка – 16,03 месячного расчетного показателя, то есть 63 030 тенге;
  • 5 детей – 20,04 МРП, или 78 798 тенге;
  • 6 детей – 24,05 МРП, или 94 565 тенге;
  • 7 детей – 28,06 МРП, или 110 332 тенге;
  • 8 и более детей – по 4 МРП, или по 15 728 тенге на ребенка.
Важно учесть: официального "потолка" у пособия по многодетности нет, государство платит за каждого ребенка, в том числе за усыновленных и взятых под опеку.
Мама держит в руках деньги и обнимает ребенка
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Также специальные выплаты в Казахстане получают награжденные матери, то есть обладательницы звания "Мать-героиня", а также награжденные подвесками "Алтын алқа", "Күміс алқа" или орденами "Материнская слава". Их, в отличии от всех предыдущих соцвыплат и пособий, платят женщинам пожизненно, даже если дети давно стали взрослыми.

Такие пособия в феврале получили 241,9 тыс. человек на сумму 6,5 млрд тенге, а за два месяца 2025 года сумма выплат достигла 13 млрд тенге.

Пособие награжденной матери ежемесячно выплачивается в следующих размерах:

  • за подвеску "Күміс алқа" – 6,40 МРП, или 25 165 тенге;
  • за подвеску "Алтын алқа", ордена "Материнская слава" и звание "Мать-героиня" – 7,40 МРП, или 29 097 тенге.

Напомним, ранее в Казахстане предложили выплачивать "семейный капитал" – по 5 000 долларов за четвертого ребенка.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2228651-milliardy-materyam-skolko-platyat-semyam-s-detmi-v-kazahstane/