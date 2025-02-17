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Более высокие пособия начали получать семьи с детьми в Казахстане

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Мужчина с ноутбуком в окружении семьи
Семья. Иллюстративное фото: freepik.com

В 2025 году в Казахстане выросли размеры государственных пособий по рождению ребенка, по уходу за ним, а также для многодетных семей. О каких суммах идет речь, узнали журналисты NUR.KZ.

В Казахстане на особую поддержку могут рассчитывать семьи с детьми. Например, за рождение ребенка предусмотрены единовременные государственные пособия, а также ежемесячные выплаты по уходу за ним в течение полутора лет.

В 2025 году, как сообщает Министерство труда и социальной защиты населения РК, размеры этих пособий выросли на 6,5% благодаря повышению месячного расчетного показателя (МРП) до 3 932 тенге.

Так, например, размер пособия по рождению ребенка теперь составляет:

  • на первых трех детей – 149 416 тенге, то есть 38 МРП;
  • на четвертого и последующих – 247 716 тенге, или 63 МРП.

Что касается пособия по уходу за ребенком, теперь его размеры такие:

  • на первого ребенка – 22 648 тенге (5,76 МРП);
  • на второго – 26 777 тенге (6,81 МРП);
  • на третьего – 30 866 тенге (7,86 МРП);
  • на четвертого и последующих – 34 995 тенге (8,9 МРП).

Как отметили в ведомстве, пособие на рождение ребенка получили уже 33,7 тыс. человек на общую сумму 6 млрд тенге, по уходу за ним – 123 тыс. человек на 3,6 млрд тенге.

Мама держит в руках деньги и обнимает ребенка
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Как изменились пособия для многодетных семей

Также на дополнительную поддержку в Казахстане могут рассчитывать многодетные семьи. Как сообщили в Минтруда, в январе текущего года выплатами пособий по многодетности было охвачено 604,7 тыс. семей на 43 млрд тенге, и еще 241,8 тыс. награжденных матерей получили выплаты на 6,5 млрд тенге.

Примечательно, что в обоих случаях гражданам также выплатили более высокие пособия, чем в прошлом году. Так, например, пособия для многодетных теперь следующего размера:

  • 4 ребенка – 63 030 тенге (16,03 МРП);
  • 5 детей – 78 798 тенге (20,04 МРП);
  • 6 детей – 94 565 тенге (24,05 МРП);
  • 7 детей – 110 332 тенге (28,06 МРП);
  • 8 и более детей – по 15 728 тенге (по 4 МРП) на каждого ребенка.

Что касается выплат матерям, награжденным подвесками "Алтын алқа", "Күміс алқа", получившим ранее звание "Мать-героиня" или награжденным орденами "Материнская слава" I и II степеней, то их размеры теперь такие:

  • подвеска "Күміс алқа" – 25 165 тенге (6,40 МРП);
  • подвеска "Алтын алқа", звание "Мать-героиня" и ордена "Материнская слава" I и II степеней – 29 097 тенге (7,40 МРП).

Напомним, на пособия по многодетности могут претендовать семьи, имеющие четырех и более совместно проживающих несовершеннолетних детей или студентов очной формы обучения в возрасте до 23 лет, вне зависимости от их дохода.

Девочка держит в руках деньги
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Какую еще помощь могут получить семьи с детьми

Стоит отметить, что, помимо государственных пособий, семьи с детьми могут получать соцвыплаты из Государственного фонда социального страхования (ГФСС).

По данным Минтруда, социальную выплату по случаю потери дохода в связи с беременностью и родами в январе получили 23,6 тыс. человек на общую сумму 33,3 млрд тенге. Средний размер выплаты составил 1 714 618 тенге.

Также в качестве альтернативы пособию по уходу за ребенком работающим гражданам выплачивается аналогичная социальная выплата – ее уже получили 24,2 тыс. человек. Средний размер выплаты составил 93 740 тенге, а общая сумма достигла 37,2 млрд тенге.

Важно помнить, что соцвыплаты из ГФСС получают только официально трудоустроенные граждане, за которых уплачивались социальные отчисления. Размер выплат индивидуален и зависит от стажа участия в системе соцстрахования, а также от размера зарплаты. О том, какие выплаты из фонда могут получить казахстанцы, мы подробно рассказывали здесь.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2221284-bolee-vysokie-posobiya-nachali-poluchat-semi-s-detmi-v-kazahstane/