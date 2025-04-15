Средний размер декретных выплат в 2025 году назвали в Казахстане

С начала года единовременную выплату по беременности и родам из ГФСС в Казахстане получили 60 тыс. человек. Ее средний размер достиг почти 1,7 млн тенге. Подробности читайте на NUR.KZ.

В Казахстане семьи с детьми могут рассчитывать на финансовую поддержку от государства. В том числе это касается женщин, которые только родили ребенка или готовятся к родам.

Как передает Министерство труда и социальной защиты населения РК, денежную помощь оказывают как безработным казахстанцам, так и трудоустроенным.

Так, в Казахстане предусмотрено единовременное пособие из государственного бюджета по рождению ребенка, а также ежемесячное пособие по уходу за ним в течение 1,5 года после родов.

Размер первого для всех казахстанок зависит от того, какой по счету родился ребенок:

за первого, второго и третьего – по 38 месячных расчетных показателей (МРП), то есть 149 416 тенге в 2025 году;

в 2025 году; за четвертого и последующих – по 63 МРП, или 247 716 тенге.

Вместе с тем неработающая женщина получает пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 года. Размеры также зависят от того, какой у казахстанки по счету ребенок:

за первого – 5,76 МРП, или 22 648 тенге ;

; за второго – 6,81 МРП, или 26 777 тенге ;

; за третьего – 7,85 МРП, или 30 866 тенге ;

; за четвертого и последующих – 8,90 МРП, или 34 995 тенге.

Пособие по рождению с января по март 2025 года получили 86,5 тыс. человек на сумму 15,6 млрд тенге, а пособие по уходу – 123 тыс. человек на сумму 10,8 млрд тенге.

Сколько получают работающие казахстанки

Что касается работающих казахстанок, то они получают из государственного бюджета только пособие на рождение. Но еще две социальные выплаты им назначают из Государственного фонда социального страхования (ГФСС).

Одной из таких выплат являются так называемые "декретные", которые выдаются на все дни отпуска по беременности и родам. Размер такой соцвыплаты индивидуален и зависит от дохода получательницы.

По состоянию на 1 апреля средний размер "декретных" за первые три месяца 2025 года составил 1 668 261 тенге. Выплата производится один раз, а с начала года ее получили порядка 60 тыс. человек на общую сумму 85,1 млрд тенге.

Напомним, что это была единственная соцвыплата, у которой не было "потолка" – чем больше было дохода, тем больше размер выплаты. Однако с недавнего времени в Казахстане ввели ограничение на максимальный размер дохода для расчета социальной выплаты по беременности и родам, равный 7 минимальным зарплатам.

Между тем, помимо "декретных", работающие казахстанки получают соцвыплату из ГФСС по уходу за ребенком до 1,5 года, которая заменяет аналогичное пособие и отличается более высоким размером. На 1 апреля она назначена 63,7 тыс. человек на сумму 110,3 млрд тенге, а ее средний размер составил 92 522 тенге.

Всего же, по данным Минтруда, пособиями и соцвыплатами на рождение и по уходу за ребенком были охвачены 246,7 тыс. человек на общую сумму 221,8 млрд тенге.

Ранее мы также рассказывали о том, какие еще выплаты положены семьям с детьми в Казахстане.