Средняя стоимость бензина растет в Казахстане

В апреле на АЗС Казахстана зафиксировали рост цен на бензин марки АИ-92, стоимость которого ранее регулировалась государством. Литр топлива в среднем стоил 205 тенге. Подробности читайте на NUR.KZ.
В Казахстане с 30 января цены на бензин марки АИ-92 перестали регулироваться государством. Ранее "потолок" для него составлял 205 тенге за литр, однако большинство автозаправочных станций (АЗС) предпочитали не устанавливать максимально возможные ценники.
Более того, в первые два месяца после отмены государственного регулирования ожидаемого роста цен не наблюдалось – средняя цена литра бензина АИ-92, согласно данным Бюро национальной статистики, по итогам февраля в среднем по Казахстану выросла всего с 203 до 204 тенге, такой же осталась и в марте, что не дотягивало даже до старых пределов.
В апреле АЗС продолжили также планомерно повышать цены на бензин. В результате средняя стоимость АИ-92 за этот период достигла 205 тенге за литр.
Самый дорогой бензин продавался в Петропавловске – 209 тенге в среднем. Следом идут Астана, Жезказган и Талдыкорган, где средняя цена составляла 208 тенге. В Алматы, а также Караганде, Костанае, Усть-Каменогорске и Семее литр в среднем стоил 207 тенге.
Самый дешевый бензин продавался в Атырау – 195 тенге. Шымкент также отличился невысокими ценами – 197 тенге в среднем за литр.
|Средняя стоимость литра бензина АИ-92 в 2025 году
|Регион
|Январь
|Февраль
|Март
|Апрель
|Республика
Казахстан
|₸203
|₸204
|₸204
|₸205
|Астана
|₸205
|₸206
|₸207
|₸208
|Алматы
|₸205
|₸207
|₸207
|₸207
|Шымкент
|₸195
|₸196
|₸195
|₸197
|Актау
|₸202
|₸204
|₸205
|₸205
|Актобе
|₸196
|₸198
|₸198
|₸198
|Атырау
|₸194
|₸195
|₸195
|₸195
|Жезказган
|₸206
|₸207
|₸208
|₸208
|Кокшетау
|₸205
|₸205
|₸206
|₸206
|Караганда
|₸204
|₸205
|₸207
|₸207
|Қонаев
|₸204
|₸205
|₸205
|₸206
|Костанай
|₸204
|₸205
|₸206
|₸207
|Кызылорда
|₸202
|₸203
|₸203
|₸205
|Уральск
|₸199
|₸199
|₸199
|₸199
|Усть-Каменогорск
|₸204
|₸205
|₸206
|₸207
|Павлодар
|₸202
|₸205
|₸205
|₸206
|Петропавловск
|₸205
|₸206
|₸209
|₸209
|Семей
|₸203
|₸204
|₸205
|₸207
|Талдыкорган
|₸205
|₸207
|₸207
|₸208
|Тараз
|₸200
|₸201
|₸201
|₸203
|Туркестан
|₸197
|₸197
|₸197
|₸198
|По данным Бюро национальной статистики
Стоит учитывать, что указанные цены являются "средними" и могут отличаться на каждой отдельной автозаправочной станции.
Также напомним, ранее в правительстве заверяли, что на первом этапе отмены предельных цен казахстанцам не грозит резкое подорожание топлива, что также подтверждалось общей картиной на топливном рынке Казахстана в феврале, марте и апреле.
Отметим, что ранее в Казахстане звучали предложения по поводу включения в стоимость топлива расходов на содержание автомобильных дорог страны. О том, как это могло повлиять на цены, мы рассказывали здесь.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2246910-srednyaya-stoimost-benzina-rastet-v-kazahstane/