Средняя стоимость бензина растет в Казахстане

В апреле на АЗС Казахстана зафиксировали рост цен на бензин марки АИ-92, стоимость которого ранее регулировалась государством. Литр топлива в среднем стоил 205 тенге. Подробности читайте на NUR.KZ.

В Казахстане с 30 января цены на бензин марки АИ-92 перестали регулироваться государством. Ранее "потолок" для него составлял 205 тенге за литр, однако большинство автозаправочных станций (АЗС) предпочитали не устанавливать максимально возможные ценники.

Более того, в первые два месяца после отмены государственного регулирования ожидаемого роста цен не наблюдалось – средняя цена литра бензина АИ-92, согласно данным Бюро национальной статистики, по итогам февраля в среднем по Казахстану выросла всего с 203 до 204 тенге, такой же осталась и в марте, что не дотягивало даже до старых пределов.

В апреле АЗС продолжили также планомерно повышать цены на бензин. В результате средняя стоимость АИ-92 за этот период достигла 205 тенге за литр.

Самый дорогой бензин продавался в Петропавловске – 209 тенге в среднем. Следом идут Астана, Жезказган и Талдыкорган, где средняя цена составляла 208 тенге. В Алматы, а также Караганде, Костанае, Усть-Каменогорске и Семее литр в среднем стоил 207 тенге.

Самый дешевый бензин продавался в Атырау – 195 тенге. Шымкент также отличился невысокими ценами – 197 тенге в среднем за литр.

Средняя стоимость литра бензина АИ-92 в 2025 году Регион Январь Февраль Март Апрель Республика

Казахстан ₸203 ₸204 ₸204 ₸205 Астана ₸205 ₸206 ₸207 ₸208 Алматы ₸205 ₸207 ₸207 ₸207 Шымкент ₸195 ₸196 ₸195 ₸197 Актау ₸202 ₸204 ₸205 ₸205 Актобе ₸196 ₸198 ₸198 ₸198 Атырау ₸194 ₸195 ₸195 ₸195 Жезказган ₸206 ₸207 ₸208 ₸208 Кокшетау ₸205 ₸205 ₸206 ₸206 Караганда ₸204 ₸205 ₸207 ₸207 Қонаев ₸204 ₸205 ₸205 ₸206 Костанай ₸204 ₸205 ₸206 ₸207 Кызылорда ₸202 ₸203 ₸203 ₸205 Уральск ₸199 ₸199 ₸199 ₸199 Усть-Каменогорск ₸204 ₸205 ₸206 ₸207 Павлодар ₸202 ₸205 ₸205 ₸206 Петропавловск ₸205 ₸206 ₸209 ₸209 Семей ₸203 ₸204 ₸205 ₸207 Талдыкорган ₸205 ₸207 ₸207 ₸208 Тараз ₸200 ₸201 ₸201 ₸203 Туркестан ₸197 ₸197 ₸197 ₸198 По данным Бюро национальной статистики

Стоит учитывать, что указанные цены являются "средними" и могут отличаться на каждой отдельной автозаправочной станции.

Также напомним, ранее в правительстве заверяли, что на первом этапе отмены предельных цен казахстанцам не грозит резкое подорожание топлива, что также подтверждалось общей картиной на топливном рынке Казахстана в феврале, марте и апреле.

Отметим, что ранее в Казахстане звучали предложения по поводу включения в стоимость топлива расходов на содержание автомобильных дорог страны. О том, как это могло повлиять на цены, мы рассказывали здесь.