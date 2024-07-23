Прием заявок на льготную ипотеку под 5% стартует в Алматы

С 29 июля в Алматы начнется прием заявлений на получение льготного жилищного займа под 5%. Участвовать могут только работающие жители города не старше 35 лет. Подробности об ипотеке читайте на NUR.KZ.

В Казахстане действует целый ряд региональных молодежных жилищных программ. К очередному перезапуску готовится и ипотека "Алматы Жастары". Как сообщили в акимате города Алматы, прием заявлений и документов на участие в программе будет проходить с 29 июля по 7 августа 2024 года.

Получить ипотечный заем смогут жители мегаполиса в возрасте до 35 лет включительно. Обязательным условием является наличие постоянной прописки заявителя и членов его семьи в Алматы, а также официальный стаж работы в городе, который должен быть не менее 6 последних месяцев в таких сферах, как:

здравоохранение;

образование;

культура;

спорт;

вузы и НИИ;

журналистика;

социальная сфера;

правоохранительные органы;

городские коммунальные службы.

Участниками программы также могут стать арендаторы программы "Работающая молодежь".

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Важно отметить, что получить льготный ипотечный заем могут только те граждане, у которых нет собственного жилья. Это касается также и членов семьи. При этом не допускаются также те, у кого выявлены факты преднамеренного ухудшения жилищных условий в течение последних 5 лет.

Кредиты будут выдавать на следующих условиях:

максимальная сумма займа – до 18 млн тенге ;

; процентная ставка – 5% ;

; первоначальный взнос – 10% ;

; возможность приобретения первичного и вторичного жилья.

Как отмечают в акимате, программой планируется охватить не менее 1 200 человек. Заявку можно будет подать на официальном сайте программы. Авторизация происходит при помощи электронной цифровой подписи (ЭЦП), а к участию допускаются только граждане Казахстана.