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Прием заявок на льготную ипотеку под 5% стартует в Алматы

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Мужчина подписывает жилищный договор
Ипотека. Иллюстративное фото: Witthaya Prasongsin/Getty Images

С 29 июля в Алматы начнется прием заявлений на получение льготного жилищного займа под 5%. Участвовать могут только работающие жители города не старше 35 лет. Подробности об ипотеке читайте на NUR.KZ.

В Казахстане действует целый ряд региональных молодежных жилищных программ. К очередному перезапуску готовится и ипотека "Алматы Жастары". Как сообщили в акимате города Алматы, прием заявлений и документов на участие в программе будет проходить с 29 июля по 7 августа 2024 года.

Получить ипотечный заем смогут жители мегаполиса в возрасте до 35 лет включительно. Обязательным условием является наличие постоянной прописки заявителя и членов его семьи в Алматы, а также официальный стаж работы в городе, который должен быть не менее 6 последних месяцев в таких сферах, как:

  • здравоохранение;
  • образование;
  • культура;
  • спорт;
  • вузы и НИИ;
  • журналистика;
  • социальная сфера;
  • правоохранительные органы;
  • городские коммунальные службы.

Участниками программы также могут стать арендаторы программы "Работающая молодежь".

Деньги на фоне строящегося дома.
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Важно отметить, что получить льготный ипотечный заем могут только те граждане, у которых нет собственного жилья. Это касается также и членов семьи. При этом не допускаются также те, у кого выявлены факты преднамеренного ухудшения жилищных условий в течение последних 5 лет.

Кредиты будут выдавать на следующих условиях:

  • максимальная сумма займа – до 18 млн тенге;
  • процентная ставка – 5%;
  • первоначальный взнос – 10%;
  • возможность приобретения первичного и вторичного жилья.

Как отмечают в акимате, программой планируется охватить не менее 1 200 человек. Заявку можно будет подать на официальном сайте программы. Авторизация происходит при помощи электронной цифровой подписи (ЭЦП), а к участию допускаются только граждане Казахстана.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2138268-priem-zayavok-na-lgotnuyu-ipoteku-pod-5-startuet-v-almaty/

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