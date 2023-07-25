На каких условиях можно оформить ипотеку в Казахстане в 2023 году

Для некоторых казахстанцев ипотека является единственной возможностью приобрести собственное жилье. О том, на каких условиях можно взять жилищный заем, рассказали на портале "Крыша".
Из-за текущих цен на рынке недвижимости собственное жилье доступно далеко не всем казахстанцам. Ранее стало известно, что лишь 20,5% граждан имеют возможность приобрести его собственными силами.
Для большинства жителей страны, чтобы купить квартиру, придется обращаться за жилищным займом в банк. Но на каких условиях во второй половине 2023 года можно оформить ипотеку?
На каких условиях выдают ипотеку казахстанские банки
Ипотеку можно оформить в разных банках, каждый из которых предлагает свои условия для заемщиков. Стоит отметить, что аналитики рассматривали рыночные, а не льготные программы, которые доступны только некоторым категориям населения.
За основу взяли покупку квартиры стоимостью 20 и 30 млн тенге с полным подтверждением доходов и на максимальный срок кредитования, доступный в банке. При этом не учитывались различные зарплатные проекты.
Таким образом, выяснилось, что максимальный срок займа в 20 лет предлагают Altyn Bank, Freedom Bank, Halyk Bank и "Нурбанк". Forte Bank и "Банк ЦентрКредит" установили потолок в 15 лет.
При этом минимальный первоначальный взнос в 15% предлагает Forte Bank, для оформления ипотеки в "Нурбанке" потребуется минимум 30%, а в остальных "первоначалка" составляет 20%.
Годовая эффективная ставка вознаграждения (ГЭСВ) в зависимости от банка варьируется от 17,2% до 21,6%. Отметим, что с такими процентами переплата по ипотеке может превышать стоимость самой квартиры.
При этом аналитики представили не все банки, которые занимаются выдачей ипотечных займов. Некоторые из них на данный момент или приостановили свои ипотеки, или работают только в рамках программы "7-20-25":
- Bereke Bank – ипотека временно приостановлена;
- Jusan – нет ипотеки, только рефинансирование;
- Home credit – нет ипотеки;
- RBK Bank – временно приостановлена, только «7-20-25»;
- Евразийский банк – только рефинансирование и «7-20-25» для участников зарплатного проекта;
- Исламский банк Al Hilal – ипотека приостановлена.
Также следует учитывать, что в Казахстане работает жилищно-строительный сберегательный банк "Отбасы банк". Он держится особняком, а его условия сильно отличаются от коммерческих ипотечных программ.
Для получения лучших условий в этом банке казахстанцам перед ипотекой нужно копить деньги не меньше трех лет на депозите. Если на счете будет не менее 50% от стоимости покупки, то можно будет получить заем под 3,5-5% годовых.
Но наиболее распространены в этом банке промежуточные займы, когда человек приносит 50% от стоимости жилья и ставшуюся сумму получает в кредит. Но особенность такого займа в том, что ГЭСВ начисляется не на выданные банком 50%, а на всю стоимость жилья.
При этом клиенту, перед тем как получить кредит, все равно нужно будет держать деньги на депозите минимум 3 месяца.
Аналитики также отмечают, что некоторые банки, несмотря на то, что базовая ставка до сих пор не была снижена и остается на уровне в 16,75%, постепенно начали смягчать условия кредитования: уменьшили размер первоначального взноса и увеличили сроки.
Впрочем, казахстанцам, которые решили оформлять ипотеку, нужно быть готовыми к дополнительным тратам. Некоторые банки при выдаче ипотеки взимают комиссии: за рассмотрение заявки – в среднем 10 тыс. тенге, а также за организацию займа – до 2% от суммы кредита. Есть также кредитование без комиссий, но с повышением ГЭСВ на 1,5-2%.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/rating/2029952-na-kakih-usloviyah-mozhno-oformit-ipoteku-v-kazahstane-v-2023-godu/