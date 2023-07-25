На каких условиях можно оформить ипотеку в Казахстане в 2023 году

Ипотека. Иллюстративное фото: pixabay.com

Для некоторых казахстанцев ипотека является единственной возможностью приобрести собственное жилье. О том, на каких условиях можно взять жилищный заем, рассказали на портале "Крыша".

Из-за текущих цен на рынке недвижимости собственное жилье доступно далеко не всем казахстанцам. Ранее стало известно, что лишь 20,5% граждан имеют возможность приобрести его собственными силами.

Для большинства жителей страны, чтобы купить квартиру, придется обращаться за жилищным займом в банк. Но на каких условиях во второй половине 2023 года можно оформить ипотеку?

На каких условиях выдают ипотеку казахстанские банки

Ипотеку можно оформить в разных банках, каждый из которых предлагает свои условия для заемщиков. Стоит отметить, что аналитики рассматривали рыночные, а не льготные программы, которые доступны только некоторым категориям населения.

За основу взяли покупку квартиры стоимостью 20 и 30 млн тенге с полным подтверждением доходов и на максимальный срок кредитования, доступный в банке. При этом не учитывались различные зарплатные проекты.

Таким образом, выяснилось, что максимальный срок займа в 20 лет предлагают Altyn Bank, Freedom Bank, Halyk Bank и "Нурбанк". Forte Bank и "Банк ЦентрКредит" установили потолок в 15 лет.

При этом минимальный первоначальный взнос в 15% предлагает Forte Bank, для оформления ипотеки в "Нурбанке" потребуется минимум 30%, а в остальных "первоначалка" составляет 20%.

Годовая эффективная ставка вознаграждения (ГЭСВ) в зависимости от банка варьируется от 17,2% до 21,6%. Отметим, что с такими процентами переплата по ипотеке может превышать стоимость самой квартиры.

Условия ипотечных программ в банках Казахстана. Источник: krisha.kz

При этом аналитики представили не все банки, которые занимаются выдачей ипотечных займов. Некоторые из них на данный момент или приостановили свои ипотеки, или работают только в рамках программы "7-20-25":

Bereke Bank – ипотека временно приостановлена;

Jusan – нет ипотеки, только рефинансирование;

Home credit – нет ипотеки;

RBK Bank – временно приостановлена, только «7-20-25»;

Евразийский банк – только рефинансирование и «7-20-25» для участников зарплатного проекта;

Исламский банк Al Hilal – ипотека приостановлена.

Также следует учитывать, что в Казахстане работает жилищно-строительный сберегательный банк "Отбасы банк". Он держится особняком, а его условия сильно отличаются от коммерческих ипотечных программ.

Для получения лучших условий в этом банке казахстанцам перед ипотекой нужно копить деньги не меньше трех лет на депозите. Если на счете будет не менее 50% от стоимости покупки, то можно будет получить заем под 3,5-5% годовых.

Но наиболее распространены в этом банке промежуточные займы, когда человек приносит 50% от стоимости жилья и ставшуюся сумму получает в кредит. Но особенность такого займа в том, что ГЭСВ начисляется не на выданные банком 50%, а на всю стоимость жилья.

При этом клиенту, перед тем как получить кредит, все равно нужно будет держать деньги на депозите минимум 3 месяца.

Ипотека в Отбасы банке. Источник: krisha.kz

Аналитики также отмечают, что некоторые банки, несмотря на то, что базовая ставка до сих пор не была снижена и остается на уровне в 16,75%, постепенно начали смягчать условия кредитования: уменьшили размер первоначального взноса и увеличили сроки.

Впрочем, казахстанцам, которые решили оформлять ипотеку, нужно быть готовыми к дополнительным тратам. Некоторые банки при выдаче ипотеки взимают комиссии: за рассмотрение заявки – в среднем 10 тыс. тенге, а также за организацию займа – до 2% от суммы кредита. Есть также кредитование без комиссий, но с повышением ГЭСВ на 1,5-2%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/rating/2029952-na-kakih-usloviyah-mozhno-oformit-ipoteku-v-kazahstane-v-2023-godu/