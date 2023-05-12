Казахстанцам будет сложнее получить один из видов займа на покупку жилья

Расчет условий займа. Иллюстративное фото: Freepik.com/xb100

Купить жилье можно не только в ипотеку, но и по условиям промежуточного жилищного займа. Об особенностях этого банковского продукта и его условиях читайте в материале NUR.KZ.

Если у казахстанцев нет в наличии крупной суммы денег, то они могут воспользоваться покупкой жилья в долг. Для этого им доступны различные ипотечные программы, а также и другие виды кредитования, включая промежуточный жилищный заем.

Последний вариант представляет из себя отдельный продукт с некоторыми отличиями, который тоже пользуется популярностью – за 2022 год из 79 872 одобренных кредитов на покупку жилья 68% составили именно промежуточные займы.

Как сообщает сайт Отбасы банка, для данного кредитного продукта будут введены новые требования, но в то же время заемщикам облегчат некоторые условия выдачи.

Что усложнилось

Промежуточный жилищный заем позволяет казахстанцам приобрести квартиру при наличии 50% от ее стоимости. Ранее можно было сразу внести первоначальный взнос и оформить кредит.

Ставка кредитования (номинальная, не путать с эффективной ставкой) при этом была бы максимальной – 11,5%.

По обновленным условиям казахстанцам будет присуждаться оценочный показатель (ОП), который должен составить минимум 2,5 балла для выдачи промежуточного жилищного займа. Он также повлияет на размер ставки вознаграждения.

Для увеличения показателя ОП потребуется некоторое время держать деньги на депозите в Отбасы банке. И чем дольше будут храниться деньги, тем больше выгоды (снижение ставки) получит заемщик:

для ОП на минимально допустимом уровне (2,5 балла) потребуется хранить на депозите 50% от стоимости жилья в течение минимум трех месяцев – номинальная ставка тогда составит 10%;

ОП от 3,3 достигается за 4 месяца хранения – ставка составит 7,5%;

ОП от 4,2 до 5 баллов – присуждается за 5-6 месяцев депозита, а ставка может составить от 6,5 до 9%;

ОП от 5 до 7 баллов – за 6-8,5 месяца, ставка составит от 6 до 8,5%;

ОП на уровне 7-10 баллов – от 8,5 месяца до года, вознаграждение составит 6,5-8%;

ОП от 10 баллов – за 12 месяцев и более, а кредитная ставка составит 6-7,5%.

Таблица взаимосвязи оценочного показателя и ставки кредитования. Источник: Отбасы банк

"При этом баланс накоплений и выдачи займов – главный принцип в системе жилищных сбережений. Пока одни участники делают накопления, другие – получают займы.

Это позволяет системе быть стабильной, а самым бережливым вкладчикам выдавать займы по более низкой ставке", – объясняют причины изменений в банке.

То есть чем дольше деньги будут храниться в банке, тем больший ОП получит заемщик, а значит – процентная ставка будет меньше. Это может усложнить процесс получения займа, но при этом сам кредит может стать более комфортным.

Положительные изменения

Вместе с введением ОП были пересмотрены и максимальные ставки кредитования по промежуточному жилищному займу. Так, ранее номинальная ставка составляла от 7 до 11,5%.

В новых условиях при наличии оценочного показателя на уровне 2,5 (минимальный порог) будет присуждена максимальная ставка, которая составит 10%.

"Дифференцированные ставки вознаграждения по промежуточным жилищным займам в зависимости от значения оценочного показателя будут применены по нижеуказанным программам:

1. Рыночные программы банка – приобретение первичного и вторичного жилья, приобретение земельного участка, на цели ремонт и модернизация жилья и строительство.

2. Условия кредитования по проекту "Арендное жилье с последующим выкупом", программа "Свой дом".

3. "Жаңа баспана" (для получателей жилищных выплат)", – сообщают в источнике.

При этом ставки по жилищным и предварительным займам остаются без изменений. А новые нормы для промежуточного жилищного займа начнут действовать с 15 мая 2023 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2020274-kazahstantsam-budet-slozhnee-poluchit-odin-iz-vidov-zayma-na-pokupku-zhilya/