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Нацбанк вновь сохранил базовую ставку

Опубликовано:

Здание НБ РК
Нацбанк РК. Иллюстративное фото: пресс-служба НБ РК

Нацбанк РК сохранил базовую ставку на уровне 16,75% годовых, сообщается на официальном сайте центрального банка страны. НБК сохраняет базовую ставку на этом уровне уже в пятый раз.

Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка РК принял решение сохранить базовую ставку на уровне 16,75% годовых с коридором +/- 1 п.п.

Очередное плановое решение комитета НБК по базовой ставке будет объявлено 25 августа 2023 года в 12:00 по времени Астаны.

Как пояснили в фининституте, глобальное инфляционное давление ослабевает, но в ряде стран инфляция все еще остается устойчивой. На этом фоне центральные банки развитых стран продолжают ужесточение монетарных условий.

В Казахстане инфляция также замедляется как в годовом, так и в месячном выражении.

Совокупный баланс рисков сохраняется слабо смещенным в сторону дезинфляционных факторов преимущественно за счет ослабления давления со стороны внешнего сектора. Однако слабое замедление базовой инфляции и растущие инфляционные ожидания требуют осмотрительного подхода в реализации монетарной политики.

"В соответствии с предыдущими коммуникациями Национального банка замедление инфляции начинает формировать пространство для постепенного снижения базовой ставки в будущем. В связи с этим в рамках следующего решения по результатам прогнозного раунда Национальный Банк оценит целесообразность осмотрительного снижения базовой ставки", - говорится в сообщении НБК.

Годовая инфляция формируется в пределах прогнозного диапазона и в июне 2023 года составила 14,6%.

Месячная инфляция в мае возобновила понижательный тренд и в июне замедлилась до 0,5%. Косвенные эффекты от повышения цен на ГСМ пока не наблюдаются. Однако слабое замедление показателей базовой инфляции указывает на сохранение устойчивого спроса в экономике.  

Инфляционные ожидания продолжают ускоряться, несмотря на замедление инфляции. Ожидаемая инфляция через год в июне составила 17,2% (в мае – 17%).

Воспринимаемая инфляция в июне составила 18,8%, по-прежнему оставаясь повышенной. Наблюдающийся рост инфляционных ожиданий является предсказуемой реакцией на повышение цен на ГСМ и ЖКУ. 

Базовая ставка в Казахстане

Прошлое по базовой ставке решение было принято в мае 2023 года - она осталась на том же уровне.

В последний раз базовую ставку повышали в Казахстане в декабре 2022 года - с 16% до 16,75%.

После комитет по денежно-кредитной политике Национального банка РК принимал решение сохранить ставку на текущем уровне - в январе, феврале и апреле этого года.

Согласно информации с официального сайта НБ, базовая ставка – это основной инструмент денежно-кредитной политики НБ. Устанавливая уровень базовой ставки, Национальный банк определяет целевое значение межбанковской краткосрочной ставки для достижения цели по обеспечению стабильности цен в среднесрочном периоде. Изменение базовой ставки влияет на уровень инфляции через процентные ставки денежного рынка и обменный курс.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2027649-natsbank-sohranil-bazovuyu-stavku/

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