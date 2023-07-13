Финансы

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Женскую льготную ипотеку перезапустят в Казахстане

Опубликовано:

Молодая пара держит ключи
Ключи. Иллюстративное фото: pexels.com

Этой весной в Казахстане прошел прием заявок на женскую ипотеку. Но, несмотря на исчерпание лимита, в настоящее время готовится перезапуск программы. О причинах рассказали в "Отбасы банке".

Жилищная программа кредитования "Ұмай" успешно работает в стране уже третий год. В рамках нее казахстанки могут приобрести жилье на первичном и вторичном рынках на льготных условиях.

В 2023 году программа стартовала 10 мая, и уже к обеду этого же дня лимит выделенных средств был исчерпан. Тогда было подано около тысячи заявок на общую сумму в 15,6 млрд тенге, после чего их прием был закрыт.

Но не все заявительницы в результате воспользовались возможностью оформить льготную ипотеку в рамках жилищной программы, поэтому было принято решение о ее перезапуске.

"При подаче заявки на участие в программе клиент получает сертификат о предварительном одобрении займа на предполагаемую сумму покупки жилья. Эта сумма сразу же бронируется за клиентом.

Срок действия такого сертификата один месяц. За это время клиент должен найти жилье, сделать его оценку, подтвердить платежеспособность и начать оформлять кредит ", – пояснили представители банка.

Около 400 участниц, подавших заявки в мае, по различным причинам не воспользовались сертификатом, и он "сгорел". В результате освободились средства, которые могут быть направлены на кредитование новых заявительниц.

Когда перезапустят ипотеку

Перезапуск программы планируется на 19 июля текущего года. Подать заявку на льготную ипотеку и приобрести жилье можно будет в любом городе Казахстана, за исключением Астаны, Алматы, Актау и Атырау. В этих городах лимит по покупке квартир уже исчерпан.

Таким образом, около 400-450 казахстанок смогут принять участие в программе, на их кредитование будет выделено около 6 млрд тенге.

Напомним, что через ипотеку "Ұмай" можно приобрести жилье по льготной процентной ставке 14,4% (ГЭСВ – 15,4%), которая постепенно снижается до 3,5-5% (ГЭСВ – от 3,6%). При этом выбор жилья ограничен только стоимостью, которая не должна превышать 30 млн тенге.

Займы выдаются для покупки как вторичного, так и первичного жилья, включая долевое участие. Также по программе можно взять кредит на ремонт квартиры или дома в размере до 3,7 млн тенге.

При этом сама заемщица также должна соответствовать определенным критериям.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2028535-zhenskuyu-lgotnuyu-ipoteku-perezapustyat-v-kazahstane/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.