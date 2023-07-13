Женскую льготную ипотеку перезапустят в Казахстане

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Этой весной в Казахстане прошел прием заявок на женскую ипотеку. Но, несмотря на исчерпание лимита, в настоящее время готовится перезапуск программы. О причинах рассказали в "Отбасы банке".

Жилищная программа кредитования "Ұмай" успешно работает в стране уже третий год. В рамках нее казахстанки могут приобрести жилье на первичном и вторичном рынках на льготных условиях.

В 2023 году программа стартовала 10 мая, и уже к обеду этого же дня лимит выделенных средств был исчерпан. Тогда было подано около тысячи заявок на общую сумму в 15,6 млрд тенге, после чего их прием был закрыт.

Но не все заявительницы в результате воспользовались возможностью оформить льготную ипотеку в рамках жилищной программы, поэтому было принято решение о ее перезапуске.

"При подаче заявки на участие в программе клиент получает сертификат о предварительном одобрении займа на предполагаемую сумму покупки жилья. Эта сумма сразу же бронируется за клиентом.

Срок действия такого сертификата – один месяц. За это время клиент должен найти жилье, сделать его оценку, подтвердить платежеспособность и начать оформлять кредит ", – пояснили представители банка.

Около 400 участниц, подавших заявки в мае, по различным причинам не воспользовались сертификатом, и он "сгорел". В результате освободились средства, которые могут быть направлены на кредитование новых заявительниц.

Когда перезапустят ипотеку

Перезапуск программы планируется на 19 июля текущего года. Подать заявку на льготную ипотеку и приобрести жилье можно будет в любом городе Казахстана, за исключением Астаны, Алматы, Актау и Атырау. В этих городах лимит по покупке квартир уже исчерпан.

Таким образом, около 400-450 казахстанок смогут принять участие в программе, на их кредитование будет выделено около 6 млрд тенге.

Напомним, что через ипотеку "Ұмай" можно приобрести жилье по льготной процентной ставке 14,4% (ГЭСВ – 15,4%), которая постепенно снижается до 3,5-5% (ГЭСВ – от 3,6%). При этом выбор жилья ограничен только стоимостью, которая не должна превышать 30 млн тенге.

Займы выдаются для покупки как вторичного, так и первичного жилья, включая долевое участие. Также по программе можно взять кредит на ремонт квартиры или дома в размере до 3,7 млн тенге.

При этом сама заемщица также должна соответствовать определенным критериям.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2028535-zhenskuyu-lgotnuyu-ipoteku-perezapustyat-v-kazahstane/