Лишь 20,5% казахстанцев имеют возможность приобрести жилье, заявили аналитики

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Не все казахстанцы удовлетворены качеством своей жизни. Финансовое положение – одна из причин недовольства. Например, лишь пятая часть имеет возможность приобрести жилье. Подробнее читайте в NUR.KZ.

Ранее мы рассказывали, что далеко не все казахстанцы довольны качеством своей жизни. Причин для такой ситуации множество: личное здоровье, качество государственных услуг, а также материальное положение. Как оказалось, лишь 34% казахстанцев удовлетворены своим финансовым состоянием.

Одна из причин этому – высокие темпы роста цен в стране. Несмотря на замедление инфляции, она до сих пор находится на высоком уровне – 14,6% по итогам июня 2023 года.

Такая ситуация в свою очередь сильно влияет на покупательную способность граждан. Особенно это касается крупных покупок, таких как автомобиль или собственная квартира. Напомним, за последние пять лет новое жилье в Казахстане подорожало на 82%, а авто – на 59%.

Это неизбежно повлияло на самих казахстанцев. По данным Бюро национальной статистики, в результате обследования "Качество жизни населения", которое было проведено в марте 2023 года, выяснилось, что лишь 20,5% казахстанцев имеют возможность самостоятельно приобрести жилье.

При этом еще порядка 40,5% граждан могут приобрести его лишь частично, то есть при финансовой поддержке, например, оформив ипотеку в банке или заняв деньги у друзей и родственников. При этом лишь 22,5% казахстанцев заявили, что удовлетворены поддержкой государства в улучшении своих жилищных условий.

Такая ситуация объясняется текущими ценами на жилую недвижимость в стране. По итогам июня средняя стоимость одного квадратного метра в Казахстане на первичном рынке жилья достигала почти полмиллиона тенге. На вторичном рынке цены еще выше – более 500 тыс. тенге. При этом в ряде регионов они могут превышать 700 тыс. тенге за "квадрат".

Аналогичная ситуация наблюдается и в сфере аренды жилья, где рост цен по итогам июня составил 26,8% за год.

Отметим, ранее эксперты заявляли, что одной из причин роста цен на недвижимость является наличие множества государственных льготных жилищных программ.

Впрочем, не все они в данный момент работают в полную силу. Так, например, выяснилось, что в рамках программы "7-20-25", которая позволяет купить квартиру в ипотеку под 7%, многие казахстанцы не могут получить кредит, так как у банков нет свободных средств.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2029760-lish-205-kazahstantsev-imeyut-vozmozhnost-priobresti-zhile-zayavili-analitiki/