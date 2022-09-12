Некоторые ипотечные программы подорожают в Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Скоро ипотека станет дороже для клиентов одного из казахстанских банков. Однако вместе с повышением предусмотрено и смягчение условий кредита при соблюдении определенных условий. О том, как изменятся ипотечные программы, рассказали представители "Отбасы Банка".

С 1 октября 2022 года "Отбасы банк" поднимет проценты по некоторым своим ипотечным программам с 7% до 11,5%. Теперь к ипотеке нужно будет готовиться еще более основательно, чем ранее. Однако ставка будет дифференцированной, то есть ее можно будет снизить, если соблюсти некоторые условия.

Почему повышают ставку

Как сообщают в банке, повышение ставок будет произведено в рамках укрепления основ культуры сбережения. Дело в том, что у "Отбасы банка" действует система скидок для своих клиентов, которые держат в нем свои сбережения.

С 1 января 2020 года по 31 июля 2022 года банком было выдано 98 546 промежуточных займов на сумму, почти равную 1,8 млрд тенге. Все они выдавались под 7-8,5% годовых. Граждане, которые хранили деньги на депозитах, имели шанс снизить эту ставку вплоть до 3,5%.

Такую скидку можно было получить, если соблюсти следующие условия:

накопить 50% от суммы займа за срок не менее трех лет;

от суммы займа за срок не менее трех лет; достичь 16-го уровня оценочного показателя (ОП) – индикатора финансовой дисциплины клиента. Он растет, если не просто хранить деньги на депозите, но и ежемесячно его пополнять в течение трех лет на сумму, которая будет указана в договоре.

Однако, как показывает практика, большинство казахстанцев не стремились увеличить свой оценочный показатель: 49% из всех выданных ипотечных займов получили клиенты, у которых ОП не превышал 0,83 пункта. Это значит, что на момент получения займа средства клиентов не накапливались на депозитах, а, следовательно, не работали в системе.

В связи с этим банк решил изменить стратегию. С 1 октября к промежуточным займам будут применяться дифференцированные ставки вознаграждения – от 7% до 11,5%. Ставка будет зависеть от уровня ОП, то есть, чем дольше клиент будет хранить деньги на депозите, тем выгоднее станет ипотека.

Изначально клиент, который единовременно (без накопления на депозите) внес на свой сберегательный счет 50% от стоимости жилья, может претендовать только на ипотеку со ставкой 10-11,5%. Чтобы снизить ее до 7-8,5%, ему нужно достигнуть пятого уровня оценочного показателя, то есть копить деньги на депозите не менее шести месяцев.

В целом же расчеты ставки будут следующие:

при взносе 50% от договорной суммы оценочный показатель 0,83 достигается за 1 месяц;

от договорной суммы оценочный показатель достигается за 1 месяц; ОП 1,67 – за 2 месяца;

ОП 2,5 – за 3 месяца;

ОП 3,33 – 4 месяца;

ОП 4,17 – 5 месяца;

ОП 5 – за 6 месяцев.

Инфографика: Отбасы банк

Где будут действовать новые ставки

Не ко всем ипотечным программам банка будет применяться новый механизм расчета процентной ставки. Так, например, прежние проценты останутся у государственных ипотечных программ вроде "Бакытты отбасы".

Где будут действовать дифференцированные ставки:

рыночные программы банка по покупке жилья на первичном и вторичном рынках, а также земельного участка;

кредитование на приобретение жилья при наличии жилищных сертификатов;

арендное жилье с последующим выкупом;

предоставление промежуточных жилищных займов для внесения первоначального взноса для получения займа в "Отбасы Банк" на приобретение первичного жилья;

кредит на ремонт жилья;

иные проекты жилищного строительства.

Сколько придется платить

Аналитики банка рассчитали, сколько нужно будет платить после введения нового механизма. Например, если жилье будет стоить 20 млн тенге, то ежемесячный платеж по промежуточному займу для клиента с нулевым оценочным показателем, который заплатил 50%, обойдется в 191 тыс. тенге. Переплата за три года составит 6,9 млн тенге.

Для клиента с ОП, равным 5 пунктам, ежемесячный платеж составит 141 тыс. тенге, а переплата за три года достигнет лишь 5,1 млн тенге. Другими словами, чем выше будет ОП, тем выгоднее будут условия ипотечного займа.

Инфографика: Отбасы банк

Таким образом банк хочет укрепить у своих клиентов привычку накапливать деньги.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/1987253-nekotorye-ipotechnye-programmy-podorozhayut-v-kazahstane/