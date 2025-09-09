jitsu gif
      Провели подряд дней с нами

      Как очередникам на жилье быстрее обзавестись квартирой в Казахстане

      Опубликовано:

      Женщина кладет деньги в копилку в форме дома
      Монеты в копилке. Иллюстративное фото: Sutthichai Supapornpasupad/Getty Images

      Казахстанцы, которые являются очередниками на получение жилья, могут решить жилищный вопрос, не дожидаясь своей очереди. Это связано с некоторыми программами. Об этом читайте на NUR.KZ.

      КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
      close
      Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации
      • В Казахстане система очереди на жилье помогает гражданам решить жилищный вопрос, предлагая различные программы в зависимости от социального статуса и доходов.
      • Очередники могут ждать своей очереди или самостоятельно участвовать в других жилищных программах, при этом некоторые программы, такие как ипотека под 2% и 5%, доступны только для очередников.
      • Статус очередника и дата постановки на учет дают преимущества при распределении жилья, особенно для социально уязвимых слоев населения, которые получают приоритет в 70% случаев.

      Очередь на жилье – это специальная система, которая помогает казахстанцам решить свой жилищный вопрос.

      При этом важно понимать, что прямой передачи квартир не будет – вместо этого, в зависимости от социального статуса и уровня их доходов, казахстанцам будет предложена та или иная жилищная программа, когда наступит их очередь.

      Доход семьи и доступные меры поддержки очередникам
      Доход на 1 члена семьи
      в прожиточных минимумах (ПМ)      		 Что доступно
      До 1 ПМ (до 46 228 ₸ на 2025 год) субсидирование части арендной платы за жилье из частного фонда
      До 2 ПМ (≤ 92 456 ₸) арендное жилье от акимата
      До 5 ПМ (≤ 231 140 ₸) льготный заем под 2% (ГЭСВ от 2% до 2,1%)
      До 6 ПМ (≤ 277 368 ₸) льготный заем под 5% (ГЭСВ от 5,2% до 5,8%)

      Но сами очередники могут воспользоваться и другими программами, не дожидаясь сообщения от Отбасы банка – Национального института развития, который централизованно занимается учетом, постановкой и распределением жилья среди очередников.

      При этом наличие учета в очереди на жилье дает им определенные преимущества.

      Зачем вставать в очередь на жилье

      Очередниками становятся лица, которые нуждаются в жилье по тем или иным причинам – нет своей квартиры, социально уязвимые слои населения и так далее. И при распределении недвижимости приоритет в очереди будет зависеть от времени постановки на учет.

      В то же время, согласно комментариям пресс-службы Отбасы банка для редакции NUR.KZ, очередники могут либо ждать своей очереди и участвовать в предлагаемых им программах, либо самостоятельно подать заявки по другим направлениям.

      Все зависит от решения казахстанцев.

      Какие программы доступны только в рамках очереди на жилье

      Как объяснили в пресс-службе банка, некоторые программы доступны только очередникам. Поэтому наличие этого статуса и время постановки на учет будет играть немаловажную роль. При этом очередники из категории СУСН получают приоритет – 70% жилья в рамках программ приходится на их долю.

      Деньги, ключи и модель дома на столе
      Покупка жилья. Иллюстративное фото: sakchai vongsasiripat/Getty Images

      "Например, льготная социальная программа "Концепция развития жилищно-коммунальной инфраструктуры на 2023-2029 годы", в рамках которой предоставляются ипотеки под 2% и 5%, доступна только для очередников.

      По этой программе реализуется социальное жилье, которое строится по линии акимата – чем больше они построят квартир, тем большее число казахстанцев смогут решить свой жилищный вопрос.

      И когда объекты готовы, то акиматы оповещают банк о количестве имеющихся квартир. А банк затем публикует на официальном сайте объявление о конкурсе на их получение по льготной ипотеке.

      Участвовать может любой желающий очередник, проживающий в этом регионе. При этом, если на одну квартиру будет несколько претендентов, то в первую очередь будут отбираться те, кто раньше встал в очередь на жилье", – отмечают в пресс-службе Отбасы банка.

      Также и льготная аренда от акимата распределяется согласно дате постановки на учет – в первую очередь приоритет будет 70% льготников и тем, кто раньше встал в очередь на жилье. При этом очередникам придет sms-сообщение о старте программы аренды.

      В каких программах можно участвовать вне своей очереди

      Как отмечают в источнике, в целом очередникам не запрещено участвовать в других программах: например, покупать жилье по иным льготным или рыночным ипотекам вне Отбасы банка.

      При этом после покупки жилья по одному из подобных вариантов казахстанцы просто снимаются с очереди, так как необходимость в недвижимости пропадает.

      "Например, есть программа "Наурыз", по которой для категории СУСН ставка по займу составит 7%, а для всех остальных – 9%. И многие очередники решают участвовать в этой программе, когда есть возможность, и приобретают себе жилье, не дожидаясь своей очереди.

      Есть еще субсидирование части аренды из частного жилищного фонда, когда государство компенсирует казахстанцам 50% аренды. Но там смотрят по доходам, и если у человека они небольшие (в рамках указанных норм), то он может претендовать на эту помощь в любое время", – отмечают в Отбасы банке.

      Другими словами, регистрация в очереди на жилье дает казахстанцам возможность воспользоваться теми или иными жилищными программами. А дата постановки на учет будет влиять на их приоритетность при распределении.

      В то же время казахстанцы могут либо ждать непосредственно своей очереди, либо воспользоваться иными доступными льготными программами, получая приоритет за счет своего статуса лица, нуждающегося в жилье.

      Как именно поступить – решают сами очередники.

      Напомним, казахстанцы могут проверить свою очередь на жилье в онлайн-формате – списки публикуются на официальном сайте Отбасы банка.

      Также ранее сообщалось, что покупать строящееся жилье в ипотеку станет безопаснее в Казахстане.

      Дополнительно мы рассказывали, кого не затронет 15-процентный налог при продаже жилья.

      Ипотека
