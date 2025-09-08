Новая система очереди на жилье: как казахстанцам будут помогать с получением квартир

В конце мая система постановки в очередь на жилье претерпела изменения. Теперь отслеживание движения в списке стало прозрачнее. Какие виды помощи в рамках очереди будут оказаны, узнайте на NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ Отбасы банк стал Национальным институтом развития и теперь централизованно занимается учетом и распределением жилья среди очередников, при этом система очереди не изменилась.

Реальное место в очереди зависит от даты постановки на учет и категории очередника, что можно проверить в публикуемых ежемесячно списках.

Государственная помощь в приобретении жилья будет предоставляться в зависимости от уровня дохода семьи и категории нуждающегося, при этом не менее 70% жилья будет выделяться льготным категориям граждан.

В мае 2025 года Отбасы банк стал Национальным институтом развития и теперь централизованно занимается учетом, постановкой и распределением жилья среди очередников.

При этом сообщалось, что у казахстанцев изменились номера в очереди.

Однако в пресс-службе Отбасы банка сообщают, что изменений в очередности нет. При этом теперь система распределения заявителей работает прозрачнее, а виды "выдачи" жилья зависят от определенных факторов.

Как работает система очереди на жилье

Как отмечают в пресс-службе банка, с июня по август 2025 года была проведена работа по передачи списков всех очередников от местных акиматов – передано 647 779 записей (очередников), что никак не повлияло на их текущее место в очереди.

Поэтому подавать повторную заявку не требуется.

А узнать свое место в списке можно на сайте hcsbk.kz по своему региону – данные обновляются ежемесячно в формате таблицы Excel.

"В списках отображена только дата постановки на учет. Это связано с тем, что теперь при распределении государственных мер поддержки будет использоваться один из ключевых факторов – дата постановки на учет. Каждый из участников списка будет видеть, кто стоит перед ним в очереди и кто следует за ним", – сообщают в Отбасы банке.

Также будут публиковаться и списки тех, кто уже получил меры государственной поддержки и как решил свой жилищный вопрос – это обеспечивает прозрачность всей системы.

Как проверить свое место в очереди

Чтобы узнать реальное место в очереди, которое зависит от даты постановки на учет, нужно в скачиваемой таблице настроить фильтр в столбце "Подкатегория":

открыть файл Excel; в колонке "Подкатегория" установить фильтр только по своей категории (например, работники бюджетной организации, дети-сироты, многодетные семьи и так далее); после этого список автоматически сократится, и можно будет увидеть, какое место очередники занимают именно в своей категории.

Проверка своей очереди в таблице очередников. Скриншот таблицы с сайта: hsbk.kz

"Таким образом, очередь никуда не сдвигалась и не изменялась", – отмечают в Отбасы банке.

Будут ли выдавать квартиры очередникам

Как сообщают в Национальном институте развития, еще один важный фактор при предоставлении жилья очередникам – это уровень дохода.

В то же время немаловажную роль в распределении мер поддержки играет категория нуждающегося лица. Так, не менее 70% жилья от общего объема в первоочередном порядке будет предоставляться льготным категориям (ветераны, дети-сироты, многодетные семьи и матери, лица с инвалидностью I и II групп и так далее).

"Согласно методике, утвержденной Министерством промышленности и строительства, помощь от государства в решении жилищного вопроса граждане будут получать в зависимости от дохода.

Так банк обеспечит полную прозрачность в процессе предоставления льготных займов и другой государственной поддержки нуждающимся в жилье", – отмечают в пресс-службе банка.

То есть в зависимости от суммы дохода на одного человека в семье будут доступны следующие виды госпомощи для приобретения жилья.

Доход семьи и доступные меры поддержки очередникам Доход на 1 члена семьи

в прожиточных минимумах (ПМ) Что доступно До 1 ПМ (до 46 228 ₸ на 2025 год) субсидирование части арендной платы за жилье из частного фонда До 2 ПМ (≤ 92 456 ₸) арендное жилье от акимата До 5 ПМ (≤ 231 140 ₸) льготный заем под 2% (ГЭСВ от 2% до 2,1%) До 6 ПМ (≤ 277 368 ₸) льготный заем под 5% (ГЭСВ от 5,2% до 5,8%)

То есть выдавать непосредственно квартиры им не будут, а лишь откроется возможность доступа к указанным программам и мерам поддержки.

"Система банка уже интегрирована с государственными базами данных. Это позволяет формировать цифровой портрет семьи.

Она будет видеть правовой и социальный статус заявителя, его доходы, является ли он получателем каких-то социальных выплат, пенсий или пособий, имеет ли жилье. Исходя из полученных сведений и дохода семьи, банк будет предоставлять заявителю рекомендации, на что именно ему стоит претендовать", – сообщают в источнике.

Ранее стало известно, сколько казахстанцев ждет жилье от государства.

Также в Казахстане начали действовать новые правила долевого строительства. Теперь покупать строящееся жилье в ипотеку станет безопаснее, но есть и ограничения.

Дополнительно мы рассказывали, как казахстанцам проверить прописанных жильцов в своих квартирах и домах, чтобы избежать неприятностей.

