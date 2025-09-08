Новая система очереди на жилье: как казахстанцам будут помогать с получением квартир
В конце мая система постановки в очередь на жилье претерпела изменения. Теперь отслеживание движения в списке стало прозрачнее. Какие виды помощи в рамках очереди будут оказаны, узнайте на NUR.KZ.
- Отбасы банк стал Национальным институтом развития и теперь централизованно занимается учетом и распределением жилья среди очередников, при этом система очереди не изменилась.
- Реальное место в очереди зависит от даты постановки на учет и категории очередника, что можно проверить в публикуемых ежемесячно списках.
- Государственная помощь в приобретении жилья будет предоставляться в зависимости от уровня дохода семьи и категории нуждающегося, при этом не менее 70% жилья будет выделяться льготным категориям граждан.
В мае 2025 года Отбасы банк стал Национальным институтом развития и теперь централизованно занимается учетом, постановкой и распределением жилья среди очередников.
При этом сообщалось, что у казахстанцев изменились номера в очереди.
Однако в пресс-службе Отбасы банка сообщают, что изменений в очередности нет. При этом теперь система распределения заявителей работает прозрачнее, а виды "выдачи" жилья зависят от определенных факторов.
Как работает система очереди на жилье
Как отмечают в пресс-службе банка, с июня по август 2025 года была проведена работа по передачи списков всех очередников от местных акиматов – передано 647 779 записей (очередников), что никак не повлияло на их текущее место в очереди.
Поэтому подавать повторную заявку не требуется.
А узнать свое место в списке можно на сайте hcsbk.kz по своему региону – данные обновляются ежемесячно в формате таблицы Excel.
"В списках отображена только дата постановки на учет. Это связано с тем, что теперь при распределении государственных мер поддержки будет использоваться один из ключевых факторов – дата постановки на учет. Каждый из участников списка будет видеть, кто стоит перед ним в очереди и кто следует за ним", – сообщают в Отбасы банке.
Также будут публиковаться и списки тех, кто уже получил меры государственной поддержки и как решил свой жилищный вопрос – это обеспечивает прозрачность всей системы.
Как проверить свое место в очереди
Чтобы узнать реальное место в очереди, которое зависит от даты постановки на учет, нужно в скачиваемой таблице настроить фильтр в столбце "Подкатегория":
- открыть файл Excel;
- в колонке "Подкатегория" установить фильтр только по своей категории (например, работники бюджетной организации, дети-сироты, многодетные семьи и так далее);
- после этого список автоматически сократится, и можно будет увидеть, какое место очередники занимают именно в своей категории.
"Таким образом, очередь никуда не сдвигалась и не изменялась", – отмечают в Отбасы банке.
Будут ли выдавать квартиры очередникам
Как сообщают в Национальном институте развития, еще один важный фактор при предоставлении жилья очередникам – это уровень дохода.
В то же время немаловажную роль в распределении мер поддержки играет категория нуждающегося лица. Так, не менее 70% жилья от общего объема в первоочередном порядке будет предоставляться льготным категориям (ветераны, дети-сироты, многодетные семьи и матери, лица с инвалидностью I и II групп и так далее).
"Согласно методике, утвержденной Министерством промышленности и строительства, помощь от государства в решении жилищного вопроса граждане будут получать в зависимости от дохода.
Так банк обеспечит полную прозрачность в процессе предоставления льготных займов и другой государственной поддержки нуждающимся в жилье", – отмечают в пресс-службе банка.
То есть в зависимости от суммы дохода на одного человека в семье будут доступны следующие виды госпомощи для приобретения жилья.
|Доход семьи и доступные меры поддержки очередникам
|Доход на 1 члена семьи
в прожиточных минимумах (ПМ)
|Что доступно
|До 1 ПМ (до 46 228 ₸ на 2025 год)
|субсидирование части арендной платы за жилье из частного фонда
|До 2 ПМ (≤ 92 456 ₸)
|арендное жилье от акимата
|До 5 ПМ (≤ 231 140 ₸)
|льготный заем под 2% (ГЭСВ от 2% до 2,1%)
|До 6 ПМ (≤ 277 368 ₸)
|льготный заем под 5% (ГЭСВ от 5,2% до 5,8%)
То есть выдавать непосредственно квартиры им не будут, а лишь откроется возможность доступа к указанным программам и мерам поддержки.
"Система банка уже интегрирована с государственными базами данных. Это позволяет формировать цифровой портрет семьи.
Она будет видеть правовой и социальный статус заявителя, его доходы, является ли он получателем каких-то социальных выплат, пенсий или пособий, имеет ли жилье. Исходя из полученных сведений и дохода семьи, банк будет предоставлять заявителю рекомендации, на что именно ему стоит претендовать", – сообщают в источнике.
Ранее стало известно, сколько казахстанцев ждет жилье от государства.
Также в Казахстане начали действовать новые правила долевого строительства. Теперь покупать строящееся жилье в ипотеку станет безопаснее, но есть и ограничения.
Дополнительно мы рассказывали, как казахстанцам проверить прописанных жильцов в своих квартирах и домах, чтобы избежать неприятностей.
