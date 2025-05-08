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Кому могут вернуть половину от арендной платы за жилье в Казахстане

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Копилка в виде домика стоит на купюрах тенге
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Казахстане опубликовали приказ, который уточняет правила субсидирования части арендной платы за жилье в связи с появлением Центра обеспечения жилищем. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

Программа по субсидированию арендного жилья в Казахстане действует уже не первый год. Она охватывает определенные категории населения, которые не получили арендное жилье от государства, но вынуждены снимать его у частных лиц.

Между тем Министерство промышленности и строительства РК опубликовало приказ в Эталонном контрольном банке НПА РК, который обновляет правила субсидирования части арендной платы.

Важно отметить, что по сути правила остались практически неизменными. Приказ опубликовали по новой из-за запуска в Казахстане Центра обеспечения жилищем и трансформацией "Отбасы банка" в национальный институт развития.

Как и прежде, государство может взять на себя до 50% арендной платы за жилье семьи с доходами менее одного прожиточного минимума (46 228 тенге в 2025 году) на каждого человека из следующих категорий:

  • лица с инвалидностью первой и второй групп;
  • семьи, имеющие или воспитывающие детей с инвалидностью;
  • дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, не достигшие двадцати девяти лет, потерявшие родителей до совершеннолетия;
  • награжденные многодетные матери.
При этом, в приказе отдельно отмечается, что при подсчете доходов не будут учитываться соцвыплаты, пенсионные выплаты, получаемые лицами, осуществляющими уход за детьми с инвалидностью, а также стипендии, которые получают сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

В документе также отмечается, что при выявлении факта аренды жилища у родственников, субсидирование прекращается без возможности возобновления в будущем.

Сам приказ вводится в действие с 24 мая 2025 года.

Напомним, также с этого дня начнет работать Центр обеспечения жилищем. Казахстанцы без собственного жилья смогут подать заявку и встать в государственную очередь. О том, кто точно не пройдет в списки очередников, мы рассказывали здесь.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2243139-komu-mogut-vernut-polovinu-ot-arendnoy-platy-za-zhile-v-kazahstane/