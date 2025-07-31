Кого не затронет 15-процентный налог при продаже жилья в Казахстане

Новые правила оплаты налога направлены не против рядовых граждан, а коснутся лишь определенной категории продавцов. При этом, выполняя правила, можно вовсе избежать налога. Об этом читайте на NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ Новый Налоговый кодекс Казахстана изменил правила налогообложения при продаже недвижимости, повысив налог с 10% до 15% и увеличив срок владения имуществом для продажи без налога.

Повышенная ставка налога в 15% коснется только тех, кто продает жилье менее чем через два года после покупки и с наценкой, превышающей 35,2 млн тенге.

Обычные граждане, продающие жилье с меньшей наценкой или владеющие им более двух лет, не будут затронуты новыми правилами и смогут избежать повышенного налога.

Подписанный президентом РК новый Налоговый кодекс внес множество изменений в различных сферах. Одной из них стала недвижимость – изменились правила налогообложения при продаже домов и квартир.

Так, отмечалось что теперь налог повысится с текущих 10% до 15%, а также увеличится срок владения имуществом, после которого его можно продать без уплаты налога.

Однако эта норма могла вызвать возмущение казахстанцев. В действительности же она затронет лишь некоторых продавцов. Рядовые же граждане не попадут под действие новых мер.

Рассмотрим примеры, когда и кого ждет повышенная ставка индивидуального подоходного налога (ИПН).

Кому грозят 15%

По текущим правилам Налогового кодекса, заплатить ИПН в размере 10% придется только в том случае, если квартира или дом были проданы ранее, чем через 12 месяцев с момента их покупки.

При этом 10% удерживаются не от всей суммы продажи, а от прибыли – то есть наценки. Например, если жилье куплено за 20 млн тенге и продано за 23 млн тенге, то 10% ИПН придется заплатить от наценки в 3 млн тенге – то есть налог составит 300 тыс. тенге.

Стикер на фоне ноутбука и блокнота. Иллюстративное фото: Anna Blazhuk/Getty Images

Новые правила указывают, что теперь владеть жильем нужно не один, а два года, и только если оно куплено с 1 января 2026 года и позднее.

При этом ставка налога составляет 10%, если прибыль продавца (то есть наценка) не превысит 8 500 МРП – это около 35,2 млн тенге, согласно прогнозному значению МРП на 2026 год в размере 4 148 тенге.

То есть при продаже жилья с наценкой в 5 млн тенге (и если продавец владел им менее двух лет) ИПН составит 10% – 500 тыс. тенге.

И только если наценка будет превышать 35,2 млн тенге, то сумма свыше этого порога будет облагаться по ставке 15%. Например, прибыль продавца достигла 38 млн тенге. Тогда он заплатит:

10% от суммы в 35,2 млн тенге – это 3,52 млн тенге ;

– это ; 15% от суммы 2,8 млн тенге (38 млн минус 35,2 млн) – это 420 000 тенге.

То есть в таком случае общая сумма ИПН для продавца составит 3,972 млн тенге.

Чтобы избежать такого налога, достаточно продать жилье спустя более чем два года с момента его покупки и получения права владения.

Другими словами, обычные продавцы квартир не будут оплачивать высокие налоги, так как их наценка обычно гораздо ниже, чем 35 млн тенге.

Новая ставка скорее затронет лиц, которые активно перепродают жилье с большой наценкой или просто занимаются так называемым флиппингом – покупают по одной цене и быстро продают по более высокой.

Ранее сообщалось, что в Казахстане упал спрос на жилье на фоне роста цен.

При этом аналитики считают, что подорожание квартир и домов может продолжиться, если произойдет снижение ставок по банковским кредитам в Казахстане.

Также напомним, ранее экономист рассказал, когда выгоднее покупать жилье в 2025 году в Казахстане.

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