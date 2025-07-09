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    Финансы

      Цены на жилье продолжают расти в Казахстане

      Опубликовано:

      Деньги лежат на земле на фоне стройки
      Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

      По итогам июня первичное жилье в Казахстане подорожало на 9,5% за год. На вторичном рост составил 6,7%, а в сфере аренды – 9,4%. С ценами на недвижимость ознакомились журналисты NUR.KZ.

      В мае на казахстанском рынке недвижимости было зафиксировано небольшое снижение цен на арендное жилье, однако июнь данную тенденцию не продолжил.

      Согласно данным Бюро национальной статистики, в июне съемное жилье в Казахстане выросло в цене на 0,3% за месяц. Первичное жилье подорожало на 1,1%, а вторичное – на 0,9%.

      Сильнее всего стоимость нового жилья выросла в Павлодаре – сразу на 6,6% за месяц. В 12 городах цены за месяц не изменились. А в Астане, наоборот, немного снизились – на 0,4%.

      На рынке вторичного жилья самый сильный прирост зафиксирован в Алматы – 3,6% за месяц. В 9 городах цены не изменились, при этом они снизились в Жезказгане (на 0,1%), Караганде (на 0,3%), Шымкенте (на 0,4%), в Астане (на 0,6%) и Павлодаре (на 0,7%).

      Месячный рост цен на жилье в Казахстане
      (июнь 2025 года)
      Регион Новое
      жилье      		 Вторичное
      жилье      		 Арендное
      жилье
      Казахстан 1,1% 0,9% 0,3%
      Астана -0,4% -0,6% -0,7%
      Алматы 2,3% 3,6% 0,6%
      Шымкент 5,0% -0,4% 0,1%
      Актау 0,3% 0,0% 3,6%
      Актобе 0,9% 0,0% -1,8%
      Атырау 0,0% 0,0% 0,0%
      Жезказган 0,0% -0,1% 0,0%
      Кокшетау 0,0% 0,0% 0,0%
      Караганда 0,0% -0,3% -0,5%
      Қонаев 0,0% 0,7% 1,1%
      Костанай 0,0% 0,0% 0,4%
      Кызылорда 5,4% 2,3% 6,3%
      Уральск 0,0% 0,0% 1,2%
      Усть-Каменогорск 0,0% 0,8% 2,0%
      Павлодар 6,6% -0,7% 0,9%
      Петропавловск 0,0% 0,0% 3,8%
      Семей 0,0% 0,1% 2,7%
      Талдыкорган 0,6% 0,0% 0,6%
      Тараз 0,0% 0,5% 1,3%
      Туркестан 0,0% 0,0% -1,3%
      По данным Бюро национальной статистики

      Сейчас ставки аренды в среднем на 9,4% выше прошлогодних. "Первичка" дороже на 9,5%, а "вторичка" – на 6,7%.

      Самый сильный рост цен на новое жилье зафиксирован в Павлодаре – 29,7%. В Шымкенте цены выросли на 16,1%, а в Алматы – на 15,3% за год. В Астане прирост составил 5,9%.

      На вторичном рынке отличился Актобе – 18,5% за год. В Алматы жилье подорожало на 15,3%, в Шымкенте – на 6,7%, а в Астане – лишь на 0,8% за год.

      При этом стоимость "вторички" немного снизилась в Караганде и Усть-Каменогорске – на 0,5% и 2,5% за год соответственно.

      Годовой рост цен на жилье в Казахстане
      (июнь 2025 года)
      Регион Новое
      жилье      		 Вторичное
      жилье      		 Арендное
      жилье
      Казахстан 9,5% 6,7% 9,4%
      Астана 5,9% 0,8% 19,8%
      Алматы 15,3% 15,3% 2,7%
      Шымкент 16,1% 6,7% 10,0%
      Актау 5,0% 1,1% 4,4%
      Актобе 7,4% 18,5% 23,7%
      Атырау 6,3% 12,5% 7,5%
      Жезказган 7,2% 3,1% 15,0%
      Кокшетау 8,3% 8,8% 21,6%
      Караганда 2,9% -0,5% 12,1%
      Қонаев 9,0% 7,0% 4,0%
      Костанай 5,8% 3,8% 11,5%
      Кызылорда 12,6% 2,6% 5,4%
      Уральск 2,9% 1,9% 7,4%
      Усть-Каменогорск 1,2% -2,5% 18,9%
      Павлодар 29,7% 13,8% 11,2%
      Петропавловск 2,6% 8,5% 14,5%
      Семей 1,4% 7,7% 24,4%
      Талдыкорган 9,5% 7,9% 9,5%
      Тараз 10,2% 6,6% 11,0%
      Туркестан 1,9% 11,3% 0,5%
      По данным Бюро национальной статистики

      Самая дорогая недвижимость на первичном рынке в июне продавалась в Алматы – в среднем по 647 728 тенге за квадратный метр. Следом идет Астана – 593 764 тенге.

      Средний ценник по Казахстану составляет 527 220 тенге за "квадрат". Самая дешевая первичка продается в Уральске – по 286 288 тенге за квадратный метр.

      На вторичном рынке ситуация похожа. Самый высокий ценник – в Алматы (681 923 тенге). Следом идет Астана – 642 702 тенге за "квадрат".

      В среднем по стране ценник составил 546 730 тенге, а самые низкие цены зафиксированы в Кызылорде – 320 779 тенге за квадратный метр.

      Что касается аренды жилья, то здесь средний ценник варьируется от 2 265 тенге за "квадрат" в Таразе до 5 275 тенге в Алматы. В Астане цена за квадратный метр составила 4 966 тенге, а в среднем по Казахстану – 4 510 тенге.

      Средние цены на 1 квадратнйы метр жилья в Казахстане
      (июнь 2025 года)
      Регион Новое
      жилье      		 Вторичное
      жилье      		 Арендное
      жилье
      Казахстан ₸527 220 ₸546 730 ₸4 510
      Астана ₸593 764 ₸642 702 ₸4 966
      Алматы ₸647 728 ₸681 923 ₸5 275
      Шымкент ₸502 636 ₸438 290 ₸3 853
      Актау ₸430 207 ₸335 840 ₸3 428
      Актобе ₸301 175 ₸341 844 ₸2 844
      Атырау ₸512 205 ₸482 711 ₸3 937
      Жезказган ₸397 692 ₸363 420 ₸4 013
      Кокшетау ₸331 988 ₸335 654 ₸3 297
      Караганда ₸368 720 ₸385 178 ₸4 420
      Қонаев ₸417 962 ₸443 624 ₸3 682
      Костанай ₸410 572 ₸399 244 ₸2 945
      Кызылорда ₸377 230 ₸320 779 ₸2 769
      Уральск ₸286 288 ₸360 689 ₸3 192
      Усть-Каменогорск ₸392 089 ₸375 904 ₸3 328
      Павлодар ₸451 127 ₸416 787 ₸2 789
      Петропавловск ₸359 794 ₸401 498 ₸3 466
      Семей ₸453 834 ₸430 943 ₸3 531
      Талдыкорган ₸372 223 ₸371 977 ₸3 250
      Тараз ₸387 287 ₸338 969 ₸2 265
      Туркестан ₸338 637 ₸343 058 ₸2 454
      По данным Бюро национальной статистики

      Напомним, ранее стало известно, что в Казахстане планируют ввести запрет на покупку некоторых видов жилья за наличные деньги. О том. может ли это кардинальным образом повлиять на стоимость недвижимости в стране, мы рассказывали здесь.

      Ранее стало известно о том, что в Казахстане осенью планируется снижение ставок по ипотекам. О том, насколько они могут стать ниже, можно прочитать в нашем материале.

      Также эксперты ранее рассказывали о том, что снижение процентных ставок может привести к росту цен на недвижимость в Казахстане.

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