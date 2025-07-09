Цены на жилье продолжают расти в Казахстане
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По итогам июня первичное жилье в Казахстане подорожало на 9,5% за год. На вторичном рост составил 6,7%, а в сфере аренды – 9,4%. С ценами на недвижимость ознакомились журналисты NUR.KZ.
В мае на казахстанском рынке недвижимости было зафиксировано небольшое снижение цен на арендное жилье, однако июнь данную тенденцию не продолжил.
Согласно данным Бюро национальной статистики, в июне съемное жилье в Казахстане выросло в цене на 0,3% за месяц. Первичное жилье подорожало на 1,1%, а вторичное – на 0,9%.
Сильнее всего стоимость нового жилья выросла в Павлодаре – сразу на 6,6% за месяц. В 12 городах цены за месяц не изменились. А в Астане, наоборот, немного снизились – на 0,4%.
На рынке вторичного жилья самый сильный прирост зафиксирован в Алматы – 3,6% за месяц. В 9 городах цены не изменились, при этом они снизились в Жезказгане (на 0,1%), Караганде (на 0,3%), Шымкенте (на 0,4%), в Астане (на 0,6%) и Павлодаре (на 0,7%).
|Месячный рост цен на жилье в Казахстане
(июнь 2025 года)
|Регион
|Новое
жилье
|Вторичное
жилье
|Арендное
жилье
|Казахстан
|1,1%
|0,9%
|0,3%
|Астана
|-0,4%
|-0,6%
|-0,7%
|Алматы
|2,3%
|3,6%
|0,6%
|Шымкент
|5,0%
|-0,4%
|0,1%
|Актау
|0,3%
|0,0%
|3,6%
|Актобе
|0,9%
|0,0%
|-1,8%
|Атырау
|0,0%
|0,0%
|0,0%
|Жезказган
|0,0%
|-0,1%
|0,0%
|Кокшетау
|0,0%
|0,0%
|0,0%
|Караганда
|0,0%
|-0,3%
|-0,5%
|Қонаев
|0,0%
|0,7%
|1,1%
|Костанай
|0,0%
|0,0%
|0,4%
|Кызылорда
|5,4%
|2,3%
|6,3%
|Уральск
|0,0%
|0,0%
|1,2%
|Усть-Каменогорск
|0,0%
|0,8%
|2,0%
|Павлодар
|6,6%
|-0,7%
|0,9%
|Петропавловск
|0,0%
|0,0%
|3,8%
|Семей
|0,0%
|0,1%
|2,7%
|Талдыкорган
|0,6%
|0,0%
|0,6%
|Тараз
|0,0%
|0,5%
|1,3%
|Туркестан
|0,0%
|0,0%
|-1,3%
|По данным Бюро национальной статистики
Сейчас ставки аренды в среднем на 9,4% выше прошлогодних. "Первичка" дороже на 9,5%, а "вторичка" – на 6,7%.
Самый сильный рост цен на новое жилье зафиксирован в Павлодаре – 29,7%. В Шымкенте цены выросли на 16,1%, а в Алматы – на 15,3% за год. В Астане прирост составил 5,9%.
На вторичном рынке отличился Актобе – 18,5% за год. В Алматы жилье подорожало на 15,3%, в Шымкенте – на 6,7%, а в Астане – лишь на 0,8% за год.
При этом стоимость "вторички" немного снизилась в Караганде и Усть-Каменогорске – на 0,5% и 2,5% за год соответственно.
|Годовой рост цен на жилье в Казахстане
(июнь 2025 года)
|Регион
|Новое
жилье
|Вторичное
жилье
|Арендное
жилье
|Казахстан
|9,5%
|6,7%
|9,4%
|Астана
|5,9%
|0,8%
|19,8%
|Алматы
|15,3%
|15,3%
|2,7%
|Шымкент
|16,1%
|6,7%
|10,0%
|Актау
|5,0%
|1,1%
|4,4%
|Актобе
|7,4%
|18,5%
|23,7%
|Атырау
|6,3%
|12,5%
|7,5%
|Жезказган
|7,2%
|3,1%
|15,0%
|Кокшетау
|8,3%
|8,8%
|21,6%
|Караганда
|2,9%
|-0,5%
|12,1%
|Қонаев
|9,0%
|7,0%
|4,0%
|Костанай
|5,8%
|3,8%
|11,5%
|Кызылорда
|12,6%
|2,6%
|5,4%
|Уральск
|2,9%
|1,9%
|7,4%
|Усть-Каменогорск
|1,2%
|-2,5%
|18,9%
|Павлодар
|29,7%
|13,8%
|11,2%
|Петропавловск
|2,6%
|8,5%
|14,5%
|Семей
|1,4%
|7,7%
|24,4%
|Талдыкорган
|9,5%
|7,9%
|9,5%
|Тараз
|10,2%
|6,6%
|11,0%
|Туркестан
|1,9%
|11,3%
|0,5%
|По данным Бюро национальной статистики
Самая дорогая недвижимость на первичном рынке в июне продавалась в Алматы – в среднем по 647 728 тенге за квадратный метр. Следом идет Астана – 593 764 тенге.
Средний ценник по Казахстану составляет 527 220 тенге за "квадрат". Самая дешевая первичка продается в Уральске – по 286 288 тенге за квадратный метр.
На вторичном рынке ситуация похожа. Самый высокий ценник – в Алматы (681 923 тенге). Следом идет Астана – 642 702 тенге за "квадрат".
В среднем по стране ценник составил 546 730 тенге, а самые низкие цены зафиксированы в Кызылорде – 320 779 тенге за квадратный метр.
Что касается аренды жилья, то здесь средний ценник варьируется от 2 265 тенге за "квадрат" в Таразе до 5 275 тенге в Алматы. В Астане цена за квадратный метр составила 4 966 тенге, а в среднем по Казахстану – 4 510 тенге.
|Средние цены на 1 квадратнйы метр жилья в Казахстане
(июнь 2025 года)
|Регион
|Новое
жилье
|Вторичное
жилье
|Арендное
жилье
|Казахстан
|₸527 220
|₸546 730
|₸4 510
|Астана
|₸593 764
|₸642 702
|₸4 966
|Алматы
|₸647 728
|₸681 923
|₸5 275
|Шымкент
|₸502 636
|₸438 290
|₸3 853
|Актау
|₸430 207
|₸335 840
|₸3 428
|Актобе
|₸301 175
|₸341 844
|₸2 844
|Атырау
|₸512 205
|₸482 711
|₸3 937
|Жезказган
|₸397 692
|₸363 420
|₸4 013
|Кокшетау
|₸331 988
|₸335 654
|₸3 297
|Караганда
|₸368 720
|₸385 178
|₸4 420
|Қонаев
|₸417 962
|₸443 624
|₸3 682
|Костанай
|₸410 572
|₸399 244
|₸2 945
|Кызылорда
|₸377 230
|₸320 779
|₸2 769
|Уральск
|₸286 288
|₸360 689
|₸3 192
|Усть-Каменогорск
|₸392 089
|₸375 904
|₸3 328
|Павлодар
|₸451 127
|₸416 787
|₸2 789
|Петропавловск
|₸359 794
|₸401 498
|₸3 466
|Семей
|₸453 834
|₸430 943
|₸3 531
|Талдыкорган
|₸372 223
|₸371 977
|₸3 250
|Тараз
|₸387 287
|₸338 969
|₸2 265
|Туркестан
|₸338 637
|₸343 058
|₸2 454
|По данным Бюро национальной статистики
Напомним, ранее стало известно, что в Казахстане планируют ввести запрет на покупку некоторых видов жилья за наличные деньги. О том. может ли это кардинальным образом повлиять на стоимость недвижимости в стране, мы рассказывали здесь.
Ранее стало известно о том, что в Казахстане осенью планируется снижение ставок по ипотекам. О том, насколько они могут стать ниже, можно прочитать в нашем материале.
Также эксперты ранее рассказывали о том, что снижение процентных ставок может привести к росту цен на недвижимость в Казахстане.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2263578-ceny-na-zhile-prodolzhayut-rasti-v-kazahstane/
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