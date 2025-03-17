"Стремительное повышение тарифов": сотовых операторов подозревают в сговоре в Казахстане

Зампред Агентства по защите и развитию конкуренции Болат Самбетов в кулуарах мажилиса высказался о постоянно растущих тарифах сотовых операторов, передает корреспондент NUR.KZ.

Болат Самбетов признал, что последние несколько лет поступает очень много жалоб со стороны казахстанцев на действия операторов, которые постоянно повышают тарифы на свои услуги.

"Мы анализируем рынок, мы видим, что тарифы растут - последние два года практически у всех наших операторов связи они выросли. Нами сейчас ведется расследование на предмет сговора, то есть мы установили признаки, что они все начали одновременно стремительное повышение (тарифов - прим. ред.). В антимонопольной сфере это называется "сговор", и поэтому мы это расследование проводим", - заявил спикер.

В АЗРК также указали на то, что тарифные действия одного из субъектов могут быть признаны монопольно высокими.

"Скорее всего, мы выйдем на одного из субъектов с отдельным расследованием на монопольно высокую цену", - резюмировал Самбетов.

Напомним, в конце января министр цифрового развития в ответ на вопрос о дороговизне услуг связи в Казахстане заявил, что такой взгляд не верен.

"Мы смотрим по ценам. Потребление трафика на самом деле существенно выросло, и, если проанализировать, то на самом деле стоимость за 1 гигабайт у некоторых мобильных операторов стала даже дешевле", - сказал Жаслан Мадиев.

Отметим, что до этого замглавы МЦРИАП Асхат Оразбек прокомментировал рост тарифов на связь и интернет, заявив, что "как человеку" ему это тоже не нравится.

Ранее в январе вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности рассказал о возможности роста цен на мобильный интернет, сообщив, что перед Новым годом цены сдерживали.

В МЦРИАП ответили также, почему по скорости и качеству интернета Казахстан находится ниже 50-го места в общестрановом рейтинге.

Также 21 января вице-министр цифрового развития Асхат Оразбек на брифинге в кабмине заявил о возможности появления на рынке еще одного сотового оператора. "(...) Я хочу, чтобы операторы сотовой связи тоже это сейчас услышали, мы подготовили полосы частот для еще одного оператора - мы запустим на рынок четвертого мобильного оператора", - сказал он.

Однако на следующий день в Минцифры уточнили свое заявление, сообщив, что "в настоящее время министерство не рассматривает конкретных планов по запуску нового мобильного оператора". И сегодня Асхат Оразбек заявил, что "если те три оператора, которые сейчас работают, будут достаточно эффективно конкурировать на рынке, то мы не видим необходимости увеличения дополнительно конкуренции ".